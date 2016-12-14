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Bilim / Teknoloji

"Milat Hz. İsa'nın doğumu değil, Göbeklitepe olsaydı 12017'ye girecektik"

Bu fikri ilk ortaya atan kişi İtalyan kökenli ABD’li bilimci ve tarihçi Cesare Emiliani

14 Aralık 2016 15:38

2016’yı geride bırakıp 12017’ye girmeye hazırlanırken bazı bilim insanları, Hz. İsa’nın doğduğu yılı değil, ilk yapı olduğu düşünülen Göbeklitepe’nin kuruluşunu milat olarak kabul etmeyi öneriyor. Bu da bizi 10 bin yıl daha ileri götürüyor.

Karar'da yer alan haber şöyle: 

Sümer, Mısır, Babil, Hitit, Çin ve Amerika... Günümüzde kullandığımız miladi takvim, Hz. İsa’nın doğduğu yılı milat olarak kabul ediyor ve pek çok büyük medeniyetin negatif yıllarda kalmasına neden oluyor. Popular Mechanics dergisinin haberine göre, bazı bilim insanları, insanlık tarihinin ilk yapısı olduğu düşünülen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe yerleşiminin milat olarak kabul edilebileceğini belirtiyor. Bu fikri ilk ortaya atan kişi İtalyan kökenli ABD’li bilimci ve tarihçi Cesare Emiliani.

Emiliani, 1993’te takvimin önüne on bin yıl eklemeyi önerdi. Çünkü, Göbeklitepe yerleşimi avcı ve toplayıcı hayattan yerleşik hayata geçildiğinin, bazı hayvanların evcilleştirildiğinin ve tarımın geliştiğinin kanıtıydı. Göbeklitepe’nin günümüzden en az 10 bin yıl önce kurulduğu tahmin ediliyor. Eğer Göbeklitepe’nin kuruluşu milat olsaydı, 17 gün sonra 2017’yi değil 12017’yi kutluyor olacaktık. 

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