TRT Gezi'ye faturayı kesti, 2 kişi kovuldu

TRT, Gezi eylemleriyle ilgili tweet atan personeline cezayı kesti. 15 kişi hakkında başlatılan ve TRT tarafından da doğrulanan soruşturmaların neticesinde 2 kişi kovuldu, 1 kişi ise para cezasına çarptırıldı.

Gezi eylemleriyle ilgili tweet atarak, eylemleri yönlendirdikleri ve Başbakan’a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılan sözleşmeli TRT personelinin akıbeti belli oldu. Kurum müfettişlerinin soruşturmayı tamamlamasının ardından bir personel hakkında Gezi eylemlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gerekçe göstererek, “Sokak gösterilerinde yönlendirmede” bulunduğu sonucuna varıldı.

Mehmet Bilber'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, sözleşmeli personel sözleşmesinin eki disiplin yönetmeliğindeki, “İdeolojik ve siyasi amaçlarla... kamu hizmetinin yürütülmesini engelleme... bunların tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak” hükümü dayanak gösterilerek bu personel hakkında sözleşmenin feshine karar verildi. Bir başka personel hakkında ise yine sosyal medyadaki bir paylaşım gerekçe gösterilerek, “Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tahkir ve tezyif edici mahiyette bir davranışta bulunmak suretiyle ülke yönemini hedef alan paylaşıma ilişkin olarak” aynı disiplin yönetmeliğinin 3. maddesine göre sözleşmenin feshi kararı verildi.

Maaşlar geri alındı

Bayram tatilinin hemen ardından verilen fesih kararının ardında işten çıkarılan personele, bayramdan önce yatırılan maaşları da geri ödettirildi. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı TRT sözleşmeli personelinin kadroya geçişiyle ilgili son tarih olan 2 Kasım’dan önce cezalar kesilmiş oldu. Konuyla ilgili Haber -Sen Merkez Yönetim Kurulu, personele açılan soruşturmada gerekçe gösterilen disiplin hükümlerinin üç noktayla kısaltılarak içeriğinin değiştirildiğini, kurum içi faaliyetleri ifade eden bu hükümlerin kişilerin kurum dışındaki özel hayatlarına da uyarlandığını belirtti.

'İktidarın yayın organı oldu'

Haber-Sen, işten çıkarılan personelin sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla “yasa dışı sokak gösterilerinde yönlendirmelerde bulunduğu” suçlamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, “TRT yönetimi burada hem polis, hem savcı, hem de hakim rolüne girerek kişilerin sosyal hesaplarını kanunsuz bir şekilde incelemeye almış, bununla ilgili suçlamalarda bulunarak soruşturma başlatmış ve cezayı kesmiştir. Burada hem kişisel verilerin korunması ilkesinin hem de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıktır. Böylesine hukuksuz bir şekilde işlerine son verilen çalışma arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. Haber-Sen, TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığı yapması gerektiği halde son sekiz yıldır adeta hükümetin yayın organına dönüştüğünün altını çizerek, “TRT yönetimini sadece bir siyasi partinin görüşlerine göre değil, tüm kamuoyunun ihtiyacı olan haber alma hakkını gözeterek yayın yapmaya ve hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz” dedi.

'Hukuka uygun davranın'

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise soruşturma esnasında TRT Genel Müdürü’nü telefonla arayarak sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle personel hakkında soruşturma yapılamayacağını, bunun kişilerin özgürlük alanına girdiğini söylediğini belirtti.

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