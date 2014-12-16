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TRT Genel Müdürü'nden hashtag açıklaması: Operasyona etki edecek bir yorum değil

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Gülen cemaatine yönelik hashtag'in habere dikkat çekilmek amacıyla yapıldığını savundu

16 Aralık 2014 01:33

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Gülen cemaati yayınlarına yönelik operasyonla ilgili #edenbulur hashtag'inin habere dikkat çekmek amacıyla yapıldığını savundu.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Genç Fikirler Topluluğu’nun ’Medya ve Türkiye bağlamında TRT’ konulu konferansının konuşmacısı, TRT Genel Müdürü Şenol Göka oldu. AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, bazı akademisyen ve öğrencilerin katıldığı konferansın moderatörlüğünü ise AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Arık yaptı.

 

Hashtag açıklaması: Operasyona etki edecek bir yorum değil

 

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, bir öğrencinin TRT’nin sabah haberlerinde 14 Aralık operasyonuna yönelik ’Eden Bulur’ şeklindeki başlığının yorum içerdiğini belirtirken, haber başlığının ’hashtag’ şeklinde girdiğini belirten Göka, "Bu daha çok habere dikkat çekmek maksadıyla yapılıyor. Haberlere başlıklar atılıyor, yorum gibi algılanıyor ama dikkat çekmek açısından da yapılabilir. Sözünü ettiğim yargıya intikal etmiş bir konuyu ayrıntılı konuşmak. Böyle bir başlıkla sunmuş. Bir öncesi sonrasına etki edecek bir yorum olarak düşünmüyorum" dedi.

 

'Tarafsız medya mümkün değil'

 

Medyanın tarafsızlığı sorularını yanıtlayan Göka, medyayı tamamen tarafsız, ’Biz ne verirsek onu gönderiyor, orada ne varsa yansıtıyor’ şeklinde algılamamak, düşünmemek gerektiğini söyledi. Göka, "Tamamen tarafsız ve herşeyden bağımsız olarak orada olanı aynen buraya yansıtabilmek gibi bir şey aklınıza gelmesin. Mutlaka bir biçimde onu çerçeveleme şekli, veriliş biçimi, veriliş biçiminden sonraki beklentileriyle birlikte bir taraflılığı vardır. Tamamen tarafsız olması mümkün değildir. Bu taraflılık TRT için evet biz gelenek, milletten kamuoyundan yana bir taraf sergilediğimizi düşünürüz" dedi.

 

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