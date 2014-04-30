TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin açığa alındı iddiası

CHP'nin seçim sürecindeki tutumunu tartışma gündemine taşıdığı TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in, izne çıktığı iddia edildi. AKP’nin, TRT Genel Müdürlüğü'ne yeni bir ismi getireceği iddia edildi.

CHP'Lİ üye istifasını istemişti

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, Yerel seçimin ardından TRT'de, merak uyandıran gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ankara'da kafa karıştıran bu gelişmeleri anlamak için yerel seçim sürecinde yaşanan gelişmelere bakmak gerekiyor. 30 Mart'taki seçimin ardından 12 Nisan tarihinde, CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Ali Öztunç ile TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin arasındaki "istifa polemiği" boyutlanmıştı. TRT'nin, CHP'nin sözcüsü olmakla suçladığı Öztunç, "TRT Genel Müdürlüğü'nün asılsız ve çirkin ifadelerini kendilerine iade ediyorum" demişti. Öztunç, YSK kararlarının ardından seçimde tarafsız olmadığı gerekçesiyle TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in istifa etmesini istemişti.

TRT açıklama yapmıştı

Bunun üzerine TRT'den yapılan açıklamada, "Kamu görevini yaparken olması gereken tarafsız yönetimi unutup, kendisini makama getiren siyasal partinin (CHP) basın sözcüsü gibi demeçler veren Sayın Öztunç, TRT kurumunun saygınlığına, tarafsızlığına ve güvenilirliğine zarar veremeyecektir. Tarafsızlığını kaybetmiş bir RTÜK üyesi bir başka kamu görevlisini istifaya davet edecek en son kişidir" denilmişti.

İbrahim şahin tarafsızlığını yitirdi

TRT'nin açıklaması üzerine RTÜK üyesi Öztunç, bir açıklama yaparak şunları dile getirmişti:

"Bir kamu görevlisi üslubuna yakışmayan ifadelerin yer aldığı açıklamada TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen şahsım hedef alınmış ve kontenjanını kullandığım siyasi partinin sözcüsü olduğum iddia edilmiştir. Öncelikle TRT Genel Müdürlüğü’nün asılsız ve çirkin ifadelerini kendilerine iade ediyorum. TRT’nin dolayısıyla da Sayın Genel Müdür İbrahim Şahin’in tarafsızlığını yitirdiğini ben değil aslında Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar söylüyor. YSK’nın 15 Mart 2014 tarih ve 2014/769 sayılı kararında TRT’nin 'Siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz' hükmüne aykırı yayın gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kanun gereği görevden alınmalı

İstifa talebi benim kişisel görüşüm değil kanunun açık hükmü gereğidir. Üstelik seçim döneminde, TRT’nin ne denli tarafsız yayıncılık yaptığı, kamuoyu tarafından da iyi bilinmektedir. Tarafımıza atfedilen taraflılık ifadelerini, YSK’nın TRT’yi mahkum ettiği üç yargı kararıyla iade ediyorum. TRT Genel Müdürü, kendi kuruluş Kanununu detaylı şekilde okursa, taraflı yayının ne demek olduğunu daha iyi görecektir. TRT bir kamu yayıncısı olarak TRT Kanununa riayet etmek zorundadır. Tarafsız yayın yapıldığının tespiti halinde, TRT Genel Müdürünün görevden alınacağını ben değil Anayasa ve Kanunlar söylüyor.

TRT Kanununun 13. Maddesinde bu durum çok açık bir şekilde belirtilmiştir: 'Genel Müdür, milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı, Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınır.' Tüm bu gerekçelerle TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Şahin, TRT’nin saygınlığına, tarafsızlığına ve güvenilirliğine zarar vermektedir."

YSK'dan TRT'ye yaptırım kararı

16 Nisan'da Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde, YSK'nın yaptırım kararı aldığı televizyon kuruluşları arasında TRT'de yer almıştı. Anadolu Ajansı'nın haberinde, "YSK tarafından TRT Haber 2, TRT Türk, CNN Türk, Beyaz TV, Samanyolu Haber, A Haber, bugün TV, Kanal 5, Cem TV, Ülke TV, TGRT Haber, Koza, 24, Sokak, Kanal D, Meltem TV, Bengü Türk, flash tv , Haber Türk, NTV, NTV Avrupa, Haber Türk, Mehtap TV, TV net, +1 TV, 360 TV, fox tv , Halk TV, Pamukkale TV, Em TV, TV 10, Kayseri TV, Ulusal 1, Atlas TV, Adana TV, Kanal A ve Mesaj TV'ye 1'er uyarı müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı" ifadeleri yer almıştı.

İzne ayrıldı

Bu gelişmelerin ardından nisan ayının son günlerinde TRT Genel Müdürü Şahin'in izne ayrıldığı yönündeki iddialar kulislerde öne çıktı. Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 30 Nisan çarşamba günü saat 14.00'de RTÜK Başkanı davut dursun'u ziyaret edecek. Ziyaretin ana konusu, TRT'nin seçim dönemindeki taraflı yayıncılığı olacak. Bu arada, Ankara kulislerinde, yeni TRT Genel müdürü olarak Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün adı şimdiden konuşulmaya başlandı. 3 yıldır Anadolu Ajansı Genel Müdürü olan ve ajansta yeni bir konsept oluşturmaya çalışan Öztürk'ün, bu göreve atanıp atanmayacağı kulislerde merak ediliyor.