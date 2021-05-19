TRT'den yeni kanal; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla lansman yapılacak

TRT'de yeni bir kanal yayın hayatına başlıyor. Detayları henüz açıklanmayan kanalın adı ve içeriği merak konusu oldu.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.00’te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.

Tanıtım programına spor dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.

TRT'nin TRT1, TRT Haber, TRT3, TRT4, TRT Türk, TRT Gap, TRT Avaz, TRT Çocuk, TRT6, TRT Anadolu, TRT Okul, TRT Belgesel, TRT Müzik ve TRT Arapça olmak üzere tam 14 kanalı bulunuyor.