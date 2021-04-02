TRT’den harem-selamlık sınav iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleşen TRT’nin "görevde yükselme sınavı"nda kadınların ve erkeklerin ayrı sınıflarda sınava sokulduğu iddiasına ilişkin olarak TRT’den açıklama geldi. Açıklamada, “Sınav düzeni ve soruları TRT kurumundan bağımsız olarak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir” dendi.

TRT tarafından yapılan açıklama şöyle:

“TRT çalışanlarının uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklediği kurum içi “Görevde Yükselme Sınavı” memur kadrosunda çalışan 1260 personelin katılımıyla 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Görevde Yükselme Sınavı” hakkında bugün bazı basın organlarında yer alan “TRT’de Harem Selamlık Sınav” başlıklı haberlerde birtakım iddialar ortaya atılmıştır. Sınav düzeni ve soruları TRT Kurumundan bağımsız olarak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir.

Üniversiteye bağlı yerleşkeler ile aynı üniversiteye bağlı gözetmenler eşliğinde gerçekleştirilen sınava ilişkin şu ana kadar Kurumumuza yansıyan herhangi bir şikâyet ve belge yoktur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

CHP'li İlgezdi soru önergesi vermişti

Öte yandan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, “TRT yöneticileri bu gücü ‘yeni anayasa’ tartışmasından alıyor. Anlaşılan o ki yeni anayasa metni çoktan hazırlanmış ve laiklik ilkesi de çıkarılmış. Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?” sorusunu yöneltti.

TIKLAYIN - TRT'de harem-selamlık sınav iddiası