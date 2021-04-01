TRT'de harem-selamlık sınav iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin kurum içi sınavını harem- selamlık yaptığını belirterek, "1260 kişinin katıldığı kurum içi sınavda kadın ve erkekler ayrı ayrı salonlarda sınava girmek zorunda bırakıldı. TRT yöneticileri, anayasamızın laiklik ilkesini çiğneyerek açıkça suç işlemiştir. TRT yöneticilerinin hesap vermesi için bütün yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde, 27 Mart 2021 Cumartesi günü TRT kurum içi sınavında kadın ve erkek personelin ayrı salonlarda sınava alındığını açıklayan İlgezdi, "AKP kongrelerinde gördüğümüz harem-selamlık uygulamalarının kamusal yayıncılık yapmak için kurulmuş TRT’nin sınavında olması kabul edilemez! Bu uygulama Anayasa’mıza açıkça aykırıdır. Anayasal suç işleyenlerin haklarında yasal işlem yapılmasını, bu kararın altında imzaları olanlara idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz" dedi.

"TRT, Anayasa'ya bağlı olmak zorunda"

Evrensel gazetesinin haberine göre; TRT’nin bütün yurttaşların vergileriyle yayın yapan ve anayasal bir kurum olduğunu ifade eden İlgezdi, "1260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda, harem-selamlık sınava alınması kabul edilemez. TRT Anayasa’ya bağlı olmak zorundadır! TRT yöneticileri bu gücü ‘yeni anayasa’ tartışmasından alıyor. Anlaşılan o ki yeni anayasa metni çoktan hazırlanmış ve laiklik ilkesi de çıkarılmış! Niyetinizi biliyoruz; Atatürkçü devlet anlayışının temeli olan laikliği tartışmaya açarak, cumhuriyeti de tartışmaya açmak istiyorsunuz! İzin vermeyeceğiz" diye konuştu.



TRT’nin harem-selamlık sınavını Meclis gündemine de taşıyan İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, "Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?" diye sordu.