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Medya

TRT'de nostalji rüzgârı; hangi dizi, saat kaçta yayınlanacak?

11 Nisan 2020 10:34

"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.

"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.

Bugünden itibaren her cumartesi "Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri art arda yayınlanacak.

Hangi dizi, saat kaçta yayınlanacak?

10:55 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:50 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

14:05 Yedi Numara

16:00 Yeditepe İstanbul

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