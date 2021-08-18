TRT canlı yayınında "ümit ediyorum ki mobbing değildir" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal oldu, yerine Yavuz Bingöl geldi

Geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan ve "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal olurken, yerine Yavuz Bingöl getirildi.

2019'dan beri TRT Müzik'te "Sevgilerimle" adlı programı yapan Muazzez Ersoy geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon ve ses sorunu yaşamıştı. Bunun üzerine şarkısına ara veren sanatçı canlı yayında; "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti...

Medyatava'nın ulaştığı TRT kaynakları, Ersoy'un programını 2 yıldır "yarı iç-yarı dış yapım" olarak hazırladığı bilgisini teyid etti.



TRT ekibi ve Ersoy'un ekibinin birlikte çalıştığını söyleyen TRT kaynakları "Bugüne kadar böyle bir sorun yaşanmadığını, Ersoy'un canlı yayındaki tepkisine kendilerinin de şaşırdığını" söylediler.

Geçtiğimiz salı günü canlı yayında yaşanan bu olayın ardından TRT yönetimi, "Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum" diyen Muazzez Ersoy'un sözleşmesini feshetti.

Dün akşam Muazzez Ersoy'un yerine TRT Müzik ekranında Yavuz Bingöl'ün programı ilk bölümüyle ekrana geldi. Yavuz Bingöl, "Söz ve Müzik" adlı programında her salı akşamı TRT Müzik ekranlarında olacağını söyledi...