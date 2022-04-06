TRT Arabi Koordinatörü Can Hasasu, görevinden ayrıldı

TRT Arabi Koordinatörü Can Hasasu'nun, kurumla yolları ayrıldı. Hasasu, söz konusu haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

TRT Arabi'de Koordinatör olarak görev alan Can Hasasu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, TRT'deki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hasasu, şu açıklamayı yaptı:

"İki buçuk yıl TRT World muhabirliği, iki yıl TRT Arabi Koordinatörlüğü yaptığım TRT’den ayrılma zamanı. Doğum yerim Irak'ta, çocukluğumun en karanlık savaş yıllarında, yayınlarıyla bana ve yüzbinlerce insana umut ışığı olan bu köklü kurumda çalışmaktan onur ve gurur duydum. TRT World ve TRT Arabi gibi vizyoner projelerde bana güvenen ve çeşitli sorumluluklar veren tüm yöneticilerime ayrıca teşekkür ederim. 23 yıllık habercilik kariyerime, bundan sonra da, layıkıyla gazetecilik yapacağım iddialı projelerle devam edeceğim."