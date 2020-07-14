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Kültür-Sanat

TRT 2, 'Bron/Broen' dizisinde geçen 'seks' kelimesini değiştirdi

14 Temmuz 2020 12:58

Sinema eleştirmeni Tunca Arslan TRT 2 İsveç-Danimarka yapımı 'Bron/Broen (Köprü)' geçen 'seks' kelimesinin değiştirildiğini yazdı.

Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bron dizisinde geçen "Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz" diyaloğunun "Birlikte uyuduğumuza göre..." şeklinde değiştirildiğini belirterek, söz konusu sansür için "Kasap bıçaklarıyla doğrama" benzetmesi yaptı.

Arslan, şunları söyledi:

"TRT2'nin ‘Bron/Broen’de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz’ cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre...’ diye değiştirmesi çok zekice! Bütün 'sakıncalı sahnelerini' kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma."

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TRT 2SANSÜRBRON/ BROENDİYALOGU DEĞİŞTİRDİBirlikte uyuduğumuza göre...Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz...TUNCA ARSLANSİNEMAİSVEÇ-DANİMARKA YAPIMI
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