TRT 2, 'Bron/Broen' dizisinde geçen 'seks' kelimesini değiştirdi

Sinema eleştirmeni Tunca Arslan TRT 2 İsveç-Danimarka yapımı 'Bron/Broen (Köprü)' geçen 'seks' kelimesinin değiştirildiğini yazdı.

Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bron dizisinde geçen "Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz" diyaloğunun "Birlikte uyuduğumuza göre..." şeklinde değiştirildiğini belirterek, söz konusu sansür için "Kasap bıçaklarıyla doğrama" benzetmesi yaptı.

Arslan, şunları söyledi:

"TRT2'nin ‘Bron/Broen’de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz’ cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre...’ diye değiştirmesi çok zekice! Bütün 'sakıncalı sahnelerini' kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma."