TRT'nin iftar programından: 'Hamile kadınların sokakta gezmesi terbiyesizlik'

TRT 1'de iftar saatlerinde yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programına, konuk olarak tasavvufçu ve avukat Ömer Tuğrul İnançer katıldı.

Programda Şeyh Vefa'nın menkıbelerinden bahseden İnançer, hamile kadınların sokakta dolaşmalarına ilişkin yorumlarda bulundu.

Hamile kadının sokağa çıkması terbiyesizlikmiş

Şeyh Vefa'nın hanımının haram lokma yemesiyle ilgili bir hikayesini anlatan İnançer, konunun hamileliğe gelmesi üzerine ilginç yorumlarda bulundu.

Hamilelerin sosyal hayatını kısıtlaması gerektiğini söyleyen İnançer, hamilelerin televizyon programlarına katılmasını da ayıpladı.

İnançer, şöyle konuştu:

"Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra akşam üstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah, kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir."