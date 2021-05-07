Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nün sahibi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde, Troya Müzesi, Odunpazarı Modern Müzesi ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' bu akşam sahiplerini buldu. Troya Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Troya Müzesi'nin hemen ardından aynı kategoride '2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü' Odunpazarı Modern Müzesi'nin oldu. Tebrikler Troya, tebrikler Odunpazarı Modern Müzesi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada '2021 Silletto Ödülü'nü aldı"



Odunpazarı Modern Müzesi

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi