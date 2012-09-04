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Kültür-Sanat

Troya Hazinesi tam 125 yılın ardından tekrar Türkiye'de

Dokuz kere yıkılıp yeniden kurulan Troya, ülkemize dönen hazineleriyle yeniden canlanıyor

04 Eylül 2012 23:16

 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Troya antik kentinden çıkarılarak yurt dışına götürüldüğü belirlenen 24 parça altın takının, ABD'deki Penn Müzesi ile yapılan işbirliğiyle Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yurtdışından iadesi sağlanan tarihi eserleri Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında tanıttı.
 
Günay, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkartılan tarihi eserlerden, 1993 yılından bu yana 5 bin 205'inin iadesinin sağlandığını söyledi.
 
 
Bakan Günay, bu eserler arasında çok değerli olanların bulunduğunu vurguladı.
 
"Bu getirdiğimiz eserler de çok önemli. bunlar troya kökenli. troya, homeros'un ilyada'sında geçen, bir anlamda 'antik çağların istanbul'u' diyebileceğimiz bir şehir. 9 kez yıkılıp yeniden yapılmış."
 
1873 yılında Türkiye’den kaçırılan ve iadesi sağlanan Troya hazinesinde; altın kolyeler, küpeler ile broşlardan oluşan 24 parça eser bulunuyor.
 
2009 yılından bu yana izi sürülen Troya'nın 2. dönemine ait tarihi eserler, Çanakkale Troya Müzesi tamamlanıncaya kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek. 
 
 

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