Trompetin altın çocuğu Omar Tomasoni, Mersin'de

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Tekfen Filarmoni Orkestrası, şef Aziz Shokhakimov’un yönetiminde, kuşağının dikkat çekici trompetçilerinden Omar Tomasoni’nin solist olduğu bir konser verecek.

Konser, 25 Ekim tarihinde Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tekfen Filarmoni’nin Mersin’de vereceği sonbahar konserinde, genç yaşına rağmen enstrümanına hakimiyeti ile seyirciler kadar, müzik eleştirmenlerinin de takdirini kazanan, trompetçi Omar Tomasoni yer alacak. Aleksandr Harutyunyan’ın dünyaya bıraktığı eserlerin başında gelen Trompet Konçertosu, George Gershwin’in ünlü Rus trompetçi Timofei Dokschitzer’in düzenlemesiyle trompet ve orkestra için uyarlanan en sevilen bestelerinden Mavi Rapsodi ve doğumunun 100. yıldönümü anısına Leonard Bernstein’ın On the Town gibi eserlerle zengin bir programa sahip konserde orkestra, Dvorák’ın Sol majör 8’nci Senfonisi’ni de seslendirecek.

1984 yılında İtalya\'da doğan Omar Tomasoni müzik öğrenimini, Brescia’daki Luca Marenzio Konservatuvarı’nda üstün dereceyle tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Avrupa Gençlik Orkestrası’nda yer alan Tomasoni, bu görevde gösterdiği üstün sanatsal performans karşılığında İtalyan Cumhuriyeti’nin Bronz Madalyası ile taltif edildi.

2004 ile 2008 yılları arasında, şef Zubin Mehta’nın yönetimindeki Firenze’deki Maggio Musicale Orkestrası’nın baş trompetçisi olan görev alan Tomasoni, bunun ardından 2013 yılına kadar Roma’daki Antonio Pappano yönetimindeki dell\'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orkestrası’nda yine aynı görevi üstlendi. 2013 yılından bu yana Amsterdam’daki Royal Concertgebouw’un baş trompetçisi olan Tomasoni, meşhur İtalyan Wonderbrass Quintet’in kurucu üyesidir.



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