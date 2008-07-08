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Çevre

Trole karşı e-imza

Yakın gelecekte yiyecek balık bulamama ihtimaline dikkat çeken "www.balikavinda.com" İnternet sitesi, trolle avlanmaya karşı bir e-imza kampanyası başlattı

08 Temmuz 2008 03:00

Trolle avlanmaya karşı e-imza kampanyası başlatan "www.balikavinda.com" internet sitesi sahibi Serdar Ergüven, "5-10 sene sonra yiyecek balık bulamayabiliriz" dedi. Ergüven, yaklaşık bir ay önce trolle avlanmaya karşı bir e-imza kampanyası başlattıklarını, "www.trolehayir.com" internet sitesine trole karşı çıkan deniz severleri destek vermeye çağırdı. Özellikle dip trolün denizdeki canlıları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ergüven, şunları kaydetti:

"Trol dipten çekildiği zaman bütün yuvaları, yarar yaramaz bütün canlıları alıyor. Üstten çekilen trolün bize zararı yok, hatta denize ve canlıya yararı bile var. Dip trolü bütün doğayı üste çıkarıyor. Dip trolle yakalana küçük yavruların çoğu tekrar denize atılıyor. Denizin yaşantısı yok ediliyor."

İmza kampanyasının ellerinden gelince sürdüreceklerini kaydeden Ergüven, trole karşı en ufak bir yasağın gelmesinin toplum için faydalı olacağını kaydetti. Ergüven, "5-10 sene yiyecek balık bulamayabiliriz. Balığın yakalanması denizin dibini mahvederek yapılmamalı. Bu işlemler bir çok balık neslinin tükenmesine yol açıyor" dedi.

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