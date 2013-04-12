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Kültür-Sanat

Troçki'nin evi müze olacak

Troçki'nin 1929-1933 yılları arasında İstanbul'da yaşadığı köşk müze haline getirilecek

12 Nisan 2013 15:32

Bolşevik lider Troçki'nin 4 yıl kaldığı Büyükada'daki evi bu yıl kamulaştırılarak müze olacak.

Bolşevik ihtilalinin fikri önderlerinden Troçki, 1924'te Lenin'in ölümünden sonra Stalin'le giriştiği iktidar mücadelesini kaybetmiş, 1929'da Türkiye'ye sürülmüştü. 1929-1933 yılları arasında Büyükada'da o dönem Arap İzzet Paşa Köşkü olarak anılan köşkte kalmıştı. 

2011 yılında imar planlarına Kültürel Tesis Alanı olarak işlenen tarihi yapının sahibi Belediye İmar Komisyonunda Köşkün Kültürel Tesis Alanı’ndan çıkarılarak Konut Alanı’na alınmasını talep etti. Büyükşehir  Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün itirazına rağmen Büyükşehir Belediyesi köşkün konut alanı olmasını kabul etti. Sit alanı olması nedeniyle nihai onay için 5 No'lu Koruma Kurulu'na gönderilen köşkün yeniden kültürel tesise dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Koruma Kurulu'nun kararında köşkün, Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2013 kamulaştırma programına alındığı belirtilerek, konut amaçlı plan değişikliğinin uygun olmadığı belirtildi. Meclis de Koruma Kurulu kararına uygun olarak konut plan değişikliğini iptal etti.

Tarihi köşkün bu yıl içerisinde kamulaştırılarak 'Troçki Müzesi' olacak.

 

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