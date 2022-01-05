Tristan Thompson, başka bir çocuğun babası olduğunu öğrendi; aldattığı Khloe Kardashian'dan özür diledi

Reality yıldızı Khloe Kardashian’ın bebeğinin babası Tristan Thompson, başka bir bebeğin babası olduğunu öğrendiğini açıkladı ve Kardashian’dan özür diledi.

CNN’de yer alan habere göre, Khloe Kardashian’la çalkantalı bir ilişkisi olan basketbol oyuncusu Tristan Thompson, fitness modeli Maralee Nichols’ın yeni doğan bebeğinin DNA testi sonucunda babanın kendisi olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Thompson “Davranışlarımın tam sorumluluğunu alıyorum. Babalık doğrulandığına göre oğlumuzu büyüteceğim. Kırdığım ve hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim” dedi.

Thompson, aldattığı üç yaşındaki kızının annesi Khloe Kardashian’dna ayrıca özür diledi ve şöyle yazdı: “Khloe, bunu hak etmiyorsun. Sebep olduğum kalp kırıklığı ve aşağılanmayı hak etmiyorsun. Sana yıllarca davranış şeklimi hak etmiyorsun. Sana sonsuz sevgim ve saygı var. Tekrarlıyorum, çok üzgünüm.”

Kardashian konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yaz aylarında ayrılan Kardashian ve Thompson çiftinde, basketbolcu daha önce de aldatmıştı.