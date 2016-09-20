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Yaşam

Triatlon Dünya Şampiyonası'nda duygulandıran görüntü; yarışı bırakıp kardeşine yardıma koştu

Meksika'da yapılan Triatlon Dünya Şampiyonası'nda yaşanan olay, yarışın önüne geçti

20 Eylül 2016 01:24

Meksika'da yapılan Triatlon Dünya Şampiyonası'nda İngiliz Jonny Brownlee, yarışın sonlarına doğru lider durumdaydı ancak sıcaklık ve yorgunluk nedeniyle rahatsızlanan Jonny Brownlee ayakta duramayacak hale geldi. Jonny, pistin kenarında su dağıtan bir kişiye sarılarak ayakta kalmaya çalıştı. Yere düşmek üzere olan Jonny'nin imdadına kardeşi Alistair yetişti.

Alistair, kardeşine sarıldı ve berabere koşmaya başladılar. Güney Afrikalı Henri Schoeman, sporcuların bu durumundan faydalanarak 1. sıraya geçti. Schoeman finiş çizgisine ulaşan ilk isim oldu. Brownlee kardeşler son çizgiye kadar geldi, Alistair burada kardeşine yine büyük bir jest yaptı. Çizginin önünde Alistair, Jonny'i iterek kardeşinin 2. olmasını sağladı.

İşte o anlar:

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meksikadünya şampiyonasıbritanyaJonny BrownleeHenri Schoeman
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