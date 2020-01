Triatlon Dünya Şampiyonası'nda duygulandıran görüntü; yarışı bırakıp kardeşine yardıma koştu

Meksika'da yapılan Triatlon Dünya Şampiyonası'nda İngiliz Jonny Brownlee, yarışın sonlarına doğru lider durumdaydı ancak sıcaklık ve yorgunluk nedeniyle rahatsızlanan Jonny Brownlee ayakta duramayacak hale geldi. Jonny, pistin kenarında su dağıtan bir kişiye sarılarak ayakta kalmaya çalıştı. Yere düşmek üzere olan Jonny'nin imdadına kardeşi Alistair yetişti.

Alistair, kardeşine sarıldı ve berabere koşmaya başladılar. Güney Afrikalı Henri Schoeman, sporcuların bu durumundan faydalanarak 1. sıraya geçti. Schoeman finiş çizgisine ulaşan ilk isim oldu. Brownlee kardeşler son çizgiye kadar geldi, Alistair burada kardeşine yine büyük bir jest yaptı. Çizginin önünde Alistair, Jonny'i iterek kardeşinin 2. olmasını sağladı.

İşte o anlar:

The 2016 WTS season ends in a dramatic fashion. What. A. Year. #WTS2016 pic.twitter.com/nvqNrrI13D