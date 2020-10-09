Trendyol: Pandemi sürecinde KOBİ’lere ve sivil topluma desteğimiz devam ediyor

Türkiye’nin Trendyol’undan pandemide çalışanlarına ve işletmelere tam destek Trendyol, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde salgınla ve salgının olumsuz etkileriyle mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını aralıksız karşılarken çalışanlarının ve iş ortaklarının sağlığı ve güvenliğini unutmayan Trendyol, bu dönemde işleri olumsuz etkilenen işletmelere de destek oldu. Trendyol, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini de dijitale taşıyarak desteklerini aralıksız sürdürdü. Türkiye’nin Trendyol’u ülkemizde ilk COVID-19 vakasının ortaya çıktığı günden bu yana salgınla ve salgının olumsuz etkileriyle mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Platform, içinden geçtiğimiz dönemde müşterilerin sağlıklarını tehlikeye atmadan tüm ihtiyaçlarını karşılarken, tüm ekibin sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alıyor. Aynı zamanda işleri olumsuz etkilenen esnaf ve KOBİ’lere de destek oluyor. Çalışma düzenini dijitale taşıdı Tüm süreç boyunca Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının sunduğu bilgiler ışığında en üst düzey hijyen, sağlık ve güvenlik önlemleri alan Trendyol’da ofis çalışanları Mart ayı itibariyle, sahadan yapılması zorunlu roller hariç evden çalışma düzenine geçiş yaptı. Yeni düzene dair çalışma ritüellerini hızla tanımlayan Trendyol, her gün sağlık anketi ile çalışanların ve ailelerinin sağlık durumlarını takip ediyor, internet ve yemek yardımı sağlıyor. Profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla Trendyol learning platformundan çok sayıda eğitim sunan Trendyol, iç iletişim faaliyetleri, yoga, pilates gibi spor faaliyetlerini, işe alım, onboarding ve tüm eğitim faaliyetlerini de dijitale taşıdı. Evde çalışanların ihtiyaç duyması halinde psikolojik danışmanlık desteği sunmaya başladı. Sahada çalışanlara ek ödeme, hijyen ve gıda paketi desteği Kesintisiz hizmet için var gücüyle sahada çalışmaya devam eden ekip arkadaşlarını da yakından takip eden Trendyol, bireysel olarak alabilecekleri tedbirler konusunda düzenli olarak bilgilendirme yapıyor, günlük maske ve eldiven sağlıyor. Depoları, dağıtım kanalları, ofisleri ve servislerini düzenli aralıklarla dezenfekte ettiren Trendyol, vardiyalarını da çalışma alanları ve ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak şekilde düzenledi. Operasyon merkezlerinde turnikeleri yüz okuma sistemine geçirdi ve termal kamera kullanımını devreye aldı. Müşterilerin ve Trendyol Express ekibinin sağlığı ve güvenliği için imza zorunluluğunu kaldırarak temassız teslimat uygulamasını başlattı. Trendyol, operasyon ve saha ekiplerine de psikolojik danışmanlık desteği veriyor. Ayrıca aile bütçelerine ek ödeme ve hijyen, gıda ürünlerinden oluşan paketlerle katkı sağlıyor. Tüm Türkiye “İçten Bir Teşekkür” etti Trendyol, aynı dönemde ekiplerin motivasyonlarını artırarak onlara destek olmak amacıyla #İçtenBirTeşekkür kampanyasını başlattı. Kurye ekiplerinin fotoğraflarını şehrin merkezi noktalarına yerleştirerek onlara bir sürpriz yapan Trendyol’un kampanyası sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanında paket bekleyen binlerce Trendyol müşterisi kargo çalışanları için kapılarına #İçtenBirTeşekkür notu bıraktı. İş devamlılığını sağladı, yüzbinlerce kişilik istihdamı destekledi Türkiye’nin Trendyol’u fiziksel kanalda ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği dönemde işleri olumsuz etkilenen işletmelere de destek oldu. Trendyol, bu dönemde, platformu üzerinden satış yapan onbinlerce işletme ve ekosistemindeki hizmet sağlayıcıları ile birlikte yüzbinlerce kişilik istihdamı destekledi. Trendyol KOBİ Destek Paketi: Covid-19 döneminde iş ortağı KOBİ’lerin işlerini sorunsuz sürdürmesine destek olmak amacıyla ‘KOBİ Destek Paketi’ni hazırladı. Paket kapsamında KOBİ’lere toplam 80 milyon TL’lik pazarlama, eğitim ve finansman desteği sundu. Finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra geçici personel bulmaları konusunda da destek oldu. Destekten faydalanan KOBİ’lerin satış hacimlerinde ciddi artış yaşandı. Gaziantep Butiği: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası ile imzaladığımız protokol ile de Gaziantep’teki KOBİ’leri Trendyol’da Gaziantep Butiği’nde bir araya getirdi. Türk Modası Benim: Moda tasarım sektörüne ivme katmak ve bağımsız tasarımcıların varlığını sürdürebilmesine destek olmak için Moda Tasarımcıları Derneği'nin Türk Modası Benim hareketini dijitalde başlattı. Aralarında Tuvana Büyükçınar, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Özlem Süer, Tanju Babacan gibi isimlerin yer aldığı Moda Tasarımcıları Derneği üyesi 40’dan fazla tasarımcının koleksiyonlarını Trendyol'un milyonlarca müşterisiyle bir araya getirdi. TOBB iş birliğinde Trendyol ile İşini Büyüt: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde daha çok sayıda KOBİ’nin e-ticarete başlamasını sağlamak için “Trendyol ile İşini Büyüt” KOBİ destek programını başlattı. TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye şirketlerin Trendyol’da bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla satış yapabilecekleri destek programını hayata geçirdi. Sosyal sorumluluk projelerini de dijitale taşıdı Ülkemize, toplumumuza, üstünde yaşadığımız dünyaya ve ekosisteme en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olmayı hedefleyen Trendyol, aynı dönemde sosyal sorumluluk projelerini de dijitale taşıdı. Sivil toplum kuruluşlarına bireysel bağışı artırmak amacıyla Trendyol Sivil Toplum Kuruluşu bağış projesini hayata geçiren Trendyol, ilk katkıyı kendisinin sağladığı projede müşterilerinin dayanışmaya katılmaları için çağrıda bulundu. Bugün itibarıyla aralarında Kızılay, Unicef, WWF, KAÇUV, Darüşşafaka, LÖSEV’in de bulunduğu 27 sivil toplum kuruluşu projede yer alıyor. Mama üreticisi bir iş ortağıyla HAYTAP iş birliğinde orman ve kırsal bölgede yaşayan dostlarımıza kedi ve köpek mamaları ulaştırdı. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Ramazanda Birlik Hareketi'ni başlattı. Özel hazırlanan paketleri iki farklı seçenekte ve komisyonsuz olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen müşterilerine sundu. Bağışlanan paketleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türkiye'nin dört bir yanındaki valiliklere teslim etti. Özel sektör ve sivil toplum iş birliği olarak yeni projesi Sepette İyilik Hareketi’ni başlattı. Proje ile 11 sivil toplum kuruluşunu platformunda tek çatı altında topladı ve ürünlerini milyonlarca müşterisiyle buluşturdu. Trendyol, Sepette İyilik üzerinden gerçekleşen satışlardan hiçbir gelir elde etmiyor, elde edilen geliri doğrudan STK’lara aktarıyor. Önümüzdeki günlerde projeye daha fazla STK’yı dahil ederek bu iyilik hareketini daha da büyütmeyi hedefliyor. Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla 2006 yılından bu yana hayata geçirdiği Alışveriş Festivali, ilk kez dijital ortama taşınarak, bu yıl platformunda gerçekleştiriyor. 15 Eylül’de başlayan online festival 15 Ekim’de sona erecek. Festival kapsamında elde edilen gelirin tamamı ise otizmli alanında yürütülen projelere ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.