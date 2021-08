Trendyol: Müzelerin online mağazalarını tek çatı altında topladık

Trendyol’dan Türkiye’nin müzelerine tam destek Trendyol, binlerce yıllık kültürel mirasımızı, tarihinin yansımalarını koruyup geleceğe aktaran, ülkemiz gastronomisine sahip çıkan, modern sanatın en önemli eserlerini sanatseverlerle buluşturan müzelerini "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" hareketi ile destekliyor. Trendyol, program kapsamında aralarında Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Troya, Zeugma ve Efes'in de bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 180’in üzerindeki müzenin online mağazası olan Müzedenal ve Pera Müzesi, Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Borusan Contemporary bünyesinde hizmet veren Borusan ArtStore ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterisiyle buluşturuyor.

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 180'den fazla müze ve özel müzeleri desteklemek amacıyla "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" projesini başlattı. Müzelerde yer alan eserlerin yansıması ürünleri tek çatı altında toplayan Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisi ile bu ürünleri buluşturuyor, müze mağazacılığının dijitalleşmesine katkı sağlıyor. Teknoloji ve pazarlama gücüyle müzelerin yanında duran Trendyol, böylece müzelerin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılmasını sorumluluğu olarak gören Trendyol, teknoloji gücünü işbirliği yaptığı her kişi ve kurumun dijitalleşmesine destek olmak için kullanıyor. Trendyol Sanat ile sanatçıları sanatseverlerle buluşturan Trendyol, şimdi de müzelerin el yapımı eşyalarından özel tasarımlarına kadar geniş ürün yelpazesine platformunda yer veriyor. Müze mağazacılığı dijitalleşirken, müze ziyaretlerinden bağımsız olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi ürünlerle buluşabilecek. Müzelerin, Trendyol üzerinden sağladığı gelir ile ülkemizin kültür, sanat, tarih ve gastronomisine yaptıkları katkının artırılması hedefleniyor.

Müzedenal olarak Anadolu’nun kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve tanıtılması için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte, 180’den fazla müze ve ören yerinde çalıştıklarını belirten Müzedenal Yönetim Kurulu Başkanı Ege Bağlıkaya, Trendyol işbirliğine ilişkin “Anadolu’nun kadim kültürünü ürünlerimiz ile daha fazla kişiye tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde Trendyol ile birlikte bu mirası daha fazla insana tanıtmak, Anadolu Kültürü için büyük bir atılım olacaktır” dedi.

Borusan Contemporary'nin, odağına aldığı yeni Medya sanatı ile bağlantılı olarak dijital niteliği öne çıkan içeriklerinin herkes için erişilebilir olmasını son derece önemli olduğu söyleyen Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren “Bu noktada, Borusan ArtStore bünyesinde sanatseverlere sunulan yayınların ve Borusan ArtStore'a özel üretilen tasarım ürünlerin de Trendyol iş birliğinde daha geniş bir kitleyle buluşturulmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. 180’den fazla müzenin ürünleri Trendyol’da

Türkiye'nin Müzeleri butiğinde aralarında Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Pamukkale, Efes, Zeugma, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Troya gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 180’den fazla müze & ören yerinin ticari işletmesini yapan ve dünyanın en büyük müze mağaza zinciri konumundaki Müzedenal ve Pera Müzesi, Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Borusan Contemporary bünyesinde hizmet veren Borusan ArtStore yer alıyor. Müzelerin replikalardan mücevherlere, dekoratif heykel ve objelerden özel basım kitaplara, günlük olarak kullanılabilecek takı, kupa, çanta, tişört gibi binlerce ürüne Trendyol mobil uygulamasından ve https://www.trendyol.com/s/turkiyenin-muzeleri adresinden ulaşabiliyor. Saffet Emre Tonguç Tarihçi – Seyahat Yazarı – Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç Trendyol’un Türkiye’nin Müzeleri Projesi için şunları söyledi: "Ülkemizin tarih ve kültürüne bizler için ev sahipliği yapan müzelerimiz mirasımızın nesiller boyu devamı için gerçekten çok kıymetli. Müzelerimizde yer alan değerli eserlerin yansımalarının Türkiye’nin her köşesine ulaşması geçmişimizin izlerine sahip çıkmamız açısından çok önemli. Bu projeden elde edilecek gelirlerin müzelerin iyileştirilmesi ve ören yerlerinin restorasyonu için kullanılacak olması da benim için ayrıca heyecan verici”