Trendyol’dan Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusu

Trendyol, "Hintli ev hanımı Manya Chopra neden İngiltere’de Trendyol E-Commerce Ltd kurdu" başlıklı yazısı nedeniyle Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Trendyol’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Ayaydın’ın ‘TTK’nın 55/1-a maddesinde belirtilen bir hal olan “başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,”’ şeklindeki eyleminin söz konusu olduğu ifade edildi.