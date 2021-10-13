T24 LogoT24 Logo
Medya

Trendyol’dan Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusu

13 Ekim 2021 14:58

Trendyol, "Hintli ev hanımı Manya Chopra neden İngiltere’de Trendyol E-Commerce Ltd kurdu" başlıklı yazısı nedeniyle Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Medyaradar'da yer alan habere göre, Trendyol’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Ayaydın’ın ‘TTK’nın 55/1-a maddesinde belirtilen bir hal olan “başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,”’ şeklindeki eyleminin söz konusu olduğu ifade edildi.

 
TrendyolAydın Ayaydınsuç duyurusuyazı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24