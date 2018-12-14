Tren kazasının suikast olduğunu iddia etmişti; Ay Yapım'dan Nihat Genç'in hakkında suç duyurusu

Ezel ve Çarpışma dizisinin yapımcısı AY Yapım, gazeteci-yazar Nihat Genç’in FETÖ iddiaları hakkında “Hakaret, İftira ve Suç uydurma” iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Genç ise suç duyurusu için “Suçüstü yakalandılar kanıtlar dizinin içinde” yorumunda bulundu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ay Yapım'ın avukatları, şirketin 2005 yılından itibaren birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlendiği belirtti. Ay Yapım'ın son olarak Çarpışma adlı dizinin yapımcılığını üstlendiğini belirterek dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getirdiği ve beğeni topladığı ifade edildi.

"Karalama kampanyası başlatıldı"

Şüpheli Nihat Genç, 23 Kasım 2018'de Twitter hesabından paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, şüphelinin rakamlara 10 ekleyerek yaratmaya çalıştığı son derece ağır suçlamalar akıl tutulması olarak tabir edilebilecek niteliktedir. Şüphelinin bu gerçek dışı ve izahtan yoksun iddiaları müvekkil şirket hakkında karalama kampanyaları başlatılmasına sebebiyet vermiştir" denildi.

"Ağır ithamlarda bulundu"

Şüpheli Nihat Genç'in gerek kullanmakta olduğu sosyal medya hesapları gerekse televizyon ve internet yayınları ile müvekkil şirketin yapımcılığını üstlendiği ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Ezel ve Çarpışma dizileri üzerinden müvekkil şirkete ağır ithamlarda bulunduğu iddia edildi.

"İtibar zedelenmesine sebebiyet vermiştir"

Yapılan suç duyurusunda, "Türkiye'de 2005 yılından beri yapımcılık işini kusursuz ve eksiksiz bir biçimde sürdüren müvekkil şirketin hain FETÖ terör örgütü ile irtibatı olduğu şeklinde somut, gerçek ve akla uygun hiçbir dayanak olmaksızın akıl dışı, soyut, paranoyadan ibaret ima ve iddialarla bu şekilde algı oluşturup kamuoyu nezdinde itibarının zedelenmesine sebebiyet vermiştir" denildi.

Genç’ten açıklama

Nihat Genç ise suç duyurusu için “Suçüstü yakalandılar kanıtlar dizinin içinde” yorumunda bulundu.

Nihat Genç ne demişti?

Yazar Nihat Genç, Ankara’da meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne 40’dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazasının şifrelerinin ‘Çarpışma’ isimli dizide yer verildiğini iddia ederek, trenlerin çarpışmasının ‘suikast’ olduğunu iddia etmişti.

Genç, tarihler karşılaştırıldığında bugünün (13.12.2018) tarihine ulaşıldığını ve tren kazasının planlı bir suikast olduğunu iddia etti.

Nihat Genç ayrıca, suikastı düzenleyenlerin 100'den fazla ölü beklediğini de ifade etti.

Nihat Genç'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bir. Nihat Genç kafayı nasıl yedi, şöyle, Çarpışma dizisinde şifre olarak 03.01.2008 tarihi verildiğini yazmıştım, ancak, ikinci bölümde bu şifreyi şöyle düzelttiler, 03.02.2018."

"İki. Çarpışma dizisinin ikinci bölümünde 03.01.2008 tarihini kolye üzerinde düzeltmekle kalmadılar, ekrana görüntü olarak, 03.02.208 yazısı üç dört defa geldi, hani flaş flaş der gibi ve diziye ekleme yapılarak yani çekim bittikten sonra ilave edilmiş gibi."

"Üç. Biz de bu şifrenin neden düzeltildiğini anlayamadığımızı belirtmiştik, ve düzeltmenin acilen ekranda flaş flaş neden verildiğine şaşırdığımızı söylemiş, bunlar acayip bir şeyler çeviriyor, ama hayırlısı, demiştik."

"Dört. Bir bilirkişi olarak söylüyorum, senaryoya bağlı bir dizide önceden gösterilmiş rakamın sonraki bölümde değiştirilmesi dizinin kurgusuyla değil canlı sosyal hayatla alakası yani dışarıya şifre verdikleri kesindir."

"Beş. Çarpışma dizisinde 03.02.2008 rakamlarına (on) sayı ile 10 ilave edin, 13.12.2018'i bulacaksınız, yani, olacak iş mi kamera radar var kırk tane teknisyen var yolun ortasında üç kamyon büyüklüğünde kılavuz tren duruyor ve kimse oralı olmuyor."

"Altı. Derken bugünkü feci tren kazası meydana geliyor, bunun bir kaza değil bir suikast olduğundan hiç bir mühendisin şüphesi yok, kesinkes suikast ve umdukları bekledikleri ölü sayısı 100 aşkın olacaktı."

​"Bu twitleri fazla okumayın, bize lazımsınız, FETÖ'nün rakamları ve şifreleri sizleri de delirtmesin. Bu şifre yorumlarından da rahatsız olmayın şifreli konuşanlara şifreyle cevap vereceksiniz"

Genç, geçtiğimiz günlerde de 2009 ile 2011 yılları arasında ekrana gelen Ezel isimli dizi de ‘FETÖ propogandası yapıldığını’ ileri sürmüştü.