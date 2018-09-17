Tren kazasında ölen Oğuz Arda Sel'i okul arkadaşları unutmadı

İSTANBUL, (DHA) - TEKİRDAĞ\'DA meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’i, Bizimkent İlkokulu’ndaki arkadaşları unutmadı. Sel\'i anma toplantısına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Geçtiğimiz aylarda, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında, 9 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Beylikdüzü’ndeki okulunda düzenlenen törenle anıldı. Belediye Meclis Üyeleri, Bizimkent İlkokulu yönetimi ve sınıf arkadaşlarının katıldığı anma töreninde, arkadaşları Oğuz Arda Sel’in sırasını çiçeklerle süsleyip, fotoğrafını koydu. Öğrenciler, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. İmamoğlu, sınıf arkadaşlarından bu yıl Arda için çok daha fazla çalışıp başarılı olacakları yönünde söz aldı.

“BAŞARILARINIZLA ARDA’NIN ADINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN”

Anma Töreni’ne katılan Belediye Başkanı İmamoğlu, geçirdiği tren kazası sonucu 9 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Oğuz Arda Sel’in sınıfını da ziyaret eden Başkan İmamoğlu “Biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak Arda’nın anısını taze tutmak için 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda onun adına bir basketbol turnuvası düzenledik. Siz de O’nun adını başarılarınızla ölümsüz kılmak için bu yıl daha çok çalışın” dedi.

Başkan İmamoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde de bulundu.

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