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Yaşam

Tren istasyonunda ürperten kaza!

İstanbul Feneryolu İstasyonu'nda meydana gelen kazada Ebru Güntekin hayatını kaybetti

11 Temmuz 2012 19:25

Kadıköy'de, bebek arabası içindeki çocuğunu banliyö trenine bindirirken kapıların kapanmaya başlamasıyla panikleyen Ebru Güntekin, vagon ile peron arasına düştü. Hareket eden trenin altında 20 metre sürüklenen talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Olay, Feneryolu tren istasyonunda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ebru Güntekin, 4 yaşındaki kızıyla trene binmek için Feneryolu istasyonuna geldi. Haydarpaşa-Pendik seferini yapan 14074 sefer sayılı banliyö treninin perona girmesinin ardından Gültekin, içinde kızının bulunduğu bebek arabasını vagonun kapısından içeri soktu. Bu sırada, trenin kapılarının kapanmaya başladığını gören Ebru Güntekin, panikleyerek vagon ile peron arasına düştü.

 

Tren altında 20 metre sürüklendi 

 

Banliyö treni hareket etti. Trenin altında 20 metre kadar sürüklenen Ebru Güntekin (41) feci şekilde hayatını kaybetti. Tren, olayı gören vatandaşların imdat fren kolunu çekmesinin ardından yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

 

Annesinin öldüğünden habersizdi

 

Annesinin öldüğünden habersiz 4 yaşındaki kız çocuğu, istasyon görevlileri tarafından hareket amirliğine götürüldü. Görevliler, sürekli olarak annesini soran çocuğu çikolata vererek teselli etmeye çalıştı.

 

Makinist gözaltına alındı

 

Kazanın ardından makinist gözaltına alınırken, banliyö seferleri, bir süre Haydarpaşa- Erenköy istasyonları arasında tek hat üzerinden gerçekleştirildi. Ebru Güntekin'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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