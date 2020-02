Travis İstanbul'a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

DÜNYACA ünlü Brit-rock grubu Travis, 8 Haziran’da İstanbul’da konser verecek.

İskoçya’da 1990 yılında müzik hayatına başlayan ve Why Does It Always Rain On Me, Sing, Love Will Come Through, Side, Closer gibi hit parçalarıyla dünyaca ünlenen Travis, “Travis performing their album ‘The Man Who’ in full + other hits” turnesi ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında 8 Haziran’da Zorlu PSM’de sahne alacak.

Grup, bu yıl 18’inci yaşına giren unutulmaz albümlerinden “The Man Who”da yer alan şarkıların yanı sıra klasikleşen soft rock hitlerini de müzikseverlerle buluşturacak.

