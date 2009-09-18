Travestilere kasapta bakkalda ceza kesiliyor

Ebru Kırancı ve Demet Demir artık İstiklal Caddesi'nde tedirgin yürüyor. Çünkü polis her an onlara 'kadın kıyafeti giymiş erkek' cezası kesebilir.

“Bir keresinde kuafördeydim, çıkartıp karakola götürdüler. Kabahatlar Kanunu’na göre çevreyi rahatsız etmekten 69 TL para cezası kestiler. Başka sefer et ve ekmek almış gidiyordum, yine ceza kestiler. Bir günde iki tane kestikleri de oldu. Bazı tutanaklara imza atmadım, bazılarına attım. Korkuttular beni. Şiddet kullanıyorlar, aileyi işin içine karıştırıyorlar. Artık dışarı çıkmaya korkuyoruz.” Bir travesti yaşadığı baskıyı, korkularını böyle anlatıyor. Bu baskıyı yaşayan sadece o değil üstelik. Travesti ve transeksüeller endişeli ve tedirgin. İki aydır özellikle Beyoğlu ve Şişli’de transeksüellere günlük yaşam alanlarında bile ceza kesiliyor; Fırından çıkarken, markete giderken, kuafördeyken... İstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel ve Travestiler Sivil Toplum Girişimi (LGBTT) suç duyurusu yapmaya hazırlanırken, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile başlayan ‘yakaladığı suçlu ve kestiği ceza başına puan kazanma’ uygulamasının cezaları artırdığını öne sürüyor.

‘Sokağa çıkmaya korkuyoruz’

Çapkın’ın polis memurlarına getirdiği performansa dayalı ‘bonus’ sistemi travesti ve transeksüellere psikolojik şiddete döndü. LGBTT Kabahatlar Kanunu’nun 37. maddesi, ‘Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek’ten kesilen ceza bildirimi her geçen gün artıyor.

Dernekten Ebru Kırancı, Çapkın’ın başlattığı puan uygulamasından sonra travesti ve transeksüellerin polis tarafından adeta bonus olarak görüldüğünü belirterek, çarpıcı iddialarda bulunuyor:

“Geçen gün bir arkadaşı bakkalın içinden çekip alıyorlar. Eskiden Kabahatlar Kanunu’na göre otostop yaparken alıyorlardı. Şimdi gündelik hayata yansıdı. O kişiye yaşama hakkı tanınmıyor.

Artık sokağa çıkmaktan korkar olduk. Resmi polis varsa önünden geçmemeye çalışıyoruz. 37. maddeden ceza kesiyorlar ama gece çalışılan kıyafetle dolaşmıyor insanlar. Birçok arkadaşımız ara sokaklardan alınıyor ama polis tutanakta anacaddenin adını yazıyor sanki oradaymış gibi. Eskiden bu cezalar gece otostoptayken falan oluyordu.

Bir kişiye dokuz ceza

Böyle gündüz olmuyordu. Arkadaşlarımızın çoğunun sosyal güvencesi yok. Parası da yok. Bir kişiye dokuz kez ceza kesildiğini biliyorum. Bu sıcakta uzun kollu gömlek giydim. Askılı bluz giymedim göze batmamak için.”

Dernekten Demet Demir, ise polislerin ceza yazarken “Yakında İstiklal Caddesi’ne bile çıkamayacaksınız” dediğini iddia ederek “Birçok arkadaşın psikolojisi bozulmaya başladı. Eve hapsolmuş durumdalar. Yolda yürümek, alışveriş yapmak kabahat mi ? İki arkadaşa ceza kesmişler. Tutanağa da kadın kılığında dolaşan erkekler diye yazmışlar. Bayramdan sonra savcılıklara hem Çapkın hem ceza yazan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Tehdit ediyorlar

Cezalardan nasibini alanlardan biri de Beyoğlu’nda yaşayan 51 yaşındaki travesti Ebru. Korktuğu için takma bir isimle yaşadıklarını anlatıyor:

“Bir keresinde kuşbaşı et aldım kasaptan, bakkaldan ekmek aldım, gidiyorum, ceza kestiler. Kuaförden çıkarıp çevreyi rahatsız etmekten 69 TL para cezası kestiler. Bir günde iki tane kestikleri de oldu. İlkini kulübe gidiyordum, birini de yaşadığım otele giderken yazdılar. Bazı tutanaklara imza atmadım, bazılarına attım. Korkuttular beni. Şiddet kullanıyorlar, aileyi işin içine karıştırıyorlar. Artık dışarı çıkmaya korkuyoruz. Çevreyi biz rahatsız etmiyoruz, polisler rahatsız ediyorlar.”