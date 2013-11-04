Sahnede trans kadınları oynadı, izleyici taciz etti

Üç transseksüel kadının hikayesini anlatan tek kişilik tiyatro oyunu Kadınlar Aşklar Şarkılar, 9 Kasım’da yeniden İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Sahnede trans kadınların dünyasını anlatan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söyledi. "Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı" diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Şamil Yılmaz’ın yazdığı, Serdest Vural’ın yönettiği Kadınlar Aşklar Şarkılar'ın oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz'ın Birgün gazetesinden Bahar Fatma Çandır'a verdiği söyleşi (4 Kasım 2013) şöyle:

Bireylerin cinsel kimlikleri nedeniyle cinayete varan nefrete maruz kaldığı bir ülkede trans bireylerin hayatını oynamak nasıl bir his?

Yaşadığım olaylar üzerinden anlatayım. Geçen gün Tunalı Hilmi Caddesi’nde yürüyordum, sigara almak için büfeye girdiğimde tanımadığım biri kolumdan tutup bana şunu sordu: “Senin oyunun varmış, barda oynuyormuşsun. Gece 1’den sonra mı çıkıyorsun?” Yalnızca bu değil tabii. İzmit turnesindeyken oyunu bir tiyatro barda sahneledik. Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı. Oyunun gerçeğine düştüğüm an, o andı… Yaşadığım şoku anlatamam, trans bireylerin hayatını canlandıran bir oyuncu olarak buna maruz kaldıysam, onlara yaşatılanları hayal bile edemiyorum. Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum.

Kendinizi bu role hazırlarken trans bireylerle konuştunuz mu peki?

Hayır, konuşmadım. Sadece kadınları izledim, mesela sizin gibi kadınları. Ellerinizi nasıl kullandığınızı, saçlarınızı nasıl düzelttiğinizi gözlemledim. Çünkü onlar da öyle yapıyor. Bir X kadınını izleyip onu giyiniyorlar ve içindeki kadınla birleştiriyorlar. Ben de bu nedenle biyolojik bir kadını izleyerek role hazırlandım. Şarkı söyleyen kadınları, pavyonda çalışan kadınları izleyip onları üzerime geçirdim. Trans bir kadını izlemedim.

Trans bireyler oyunu seyrettiler mi? Sizin onların karşısında hissettikleriniz ve onların tepkisi ne oldu?

Ankara’da bir gay barda sadece translar için oynadım. Tecavüz sahnesini canlandırırken aklımdan geçenler şu olmuştu: “Ahmet ne yapıyorsun, bu insanlar bu hayatın dibinden geliyor. Yansıttığın şeyin esas öznesi onlar. Belki de arkadaşlarını bu şekilde kaybettiler ve belki de yaşadıkları o gerçekleri tekrar anımsamak istemiyorlar. Sen hangi tiyatroyu yapıyorsun?” O an sahnedeki performansım bana öyle yalan gelmişti ki… Buna rağmen olumsuz hiçbir tepki almadım bu zamana kadar. Onların eleştirilerine çok ihtiyacımız var, yanlış bir şey lanse etmek istemiyoruz. Ajitasyona yer vermek değil, kadere inat umutlu bir hayat yaşatmak istiyoruz.

Birgün'deki röportajın tamamı okumak için tıklayın...