Translators Association'ın "İlk Çeviri Ödülü", Sema Kaygusuz'un 'Yüzünde Bir Yer' romanının İngilizce çevirmeni ve editörüne verildi

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Uluslararası Çevirmenler Federasyonu'na bağlı Translators Association'ın (Çevirmenler Birliği) "İlk Çeviri Ödülü" yazar Sema Kaygusuz'un Yüzünde Bir Yer romanını İngilizceye çeviren Nicholas Glastonbury ile editörü Saba Ahmed'e verildi. Every Fire You Tend adıyla Tilted Axis Press tarafından yayımlanan roman 2019 yılında da İngiliz Pen Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Birleşik Krallık'ın uluslararası eğitim ve kültürel fırsatlardan sorumlu en büyük organizasyonu olan British Council'ın desteğiyle 2017 yılında kurulan Translators Association'ın, Birleşik Krallık ve İrlanda’da yayımlanan edebiyat eserlerine verilen "İlk Çeviri Ödülü" sahiplerini buldu. Ödül, Sema Kaygusuz'un Yüzünde Bir Yer romanını "Every Fire You Tend" adıyla İngilizceye çeviren Nicholas Glastonbury'a ve kitabın editörlüğünü yapan Saba Ahmed'e verildi.

"Bu kitap çeviri bir romanda aradığım her şeyin cisimleşmiş hali"

Ödül Jürisi Başkanı Max Porter, yaptığı açıklamada “Bu kitabı okumaktan gerçekten onur duydum. Bu kitap çeviri bir romanda aradığım her şeyin cisimleşmiş hali. Çevirmen ve yayıncının şaşmaz sadakatiyle aktarılmış bir vasiyetname, bir mesaj, unutulmuş olanı gösteren bir işaret, bir yâd ediş, canlı ve soluk alan bir dilsel ve politik kararlar kümesi. Bu kitaptaki, kitabın niyetindeki insancıllık ve bu niyetin İngilizceye aktarılmasındaki titizlik şaşırtıcı derecede etkileyici. İngiliz dili okurlarının derinden minnettar kalması gereken muazzam bir edebiyat eseriyle karşı karşıyayız" dedi.

Kaygusuz'un 2009 yılında yayımlanan ikinci romanı olanYüzünde Bir Yer, Avusturya KulturKontakt kurumu tarafından 2011'de ödüllendirilmişti.

Sema Kaygusuz kimdir?

Öykü ve roman yazarı Sema Kaygusuz, Gazi Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi.

İlk öykü dosyaları Varlık Dergisi, Yaşar Nabi Nayır ve Gençlik Kitabevi Ödülleri'ne değer görüldü.



Sandık Lekesi adlı öykü kitabıyla Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü (2000) kazandı. 2006 yılında yayımlanan ilk romanı Yere Düşen Dualar, Türkiye'de gördüğü ilginin yanı sıra çeşitli dillere çevrildi,

Fransa’dan iki ödül aldı, Balkanika Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa’nın saygın kurumu DAAD kültür programı tarafından seçilen Sema Kaygusuz, 2010 yılı boyunca Berlin’de ağırlandı.

İkinci romanı Yüzünde Bir Yer (2009), Avusturya KulturKontakt kurumu tarafından 2011'de ödüllendirildi.

Yeşim Ustaoğlu’nun İspanya San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde Altın İstiridye Ödülü alan Pandora’nın Kutusu (2008) adlı filminin senaryosunu yönetmeniyle birlikte kaleme aldı.

Kitapları: