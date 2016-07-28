Transformers serisine yeni karakter geliyor

Transformers çizgi romanlarındaki askeri lider Onslaught serinin 5. filminde boy gösterecek.

Transformers: The Last Knight'ın çekimleri devam ederken filmin kadrosunda yer alan yeni bir kahraman ortaya çıktı! Serinin beyazperdeye uyarlandığı çizgi romanlarda askeri, elit bir Decepticon birliği olan Combaticon'ların lideri Onslaught da filmde boy gösterecek. Son olarak Heroes ve Merlin'den tanıdığımız Santiago Cabrera'nın kadroya dahil olduğu Paramount Pictures yapımı filmden set videosu ve Onslaught fotoğrafı geldi.

Serinin diğer filmlerinden tanıdığımız autobotlar Optimus Prime, Bumblebee, Drift bu filmde de karşımıza çıkarken ekibin yeni üyesi olarak Sqweeks'i tanıyacağız. Decepticonlardan da Megatron ve Barricade tekrar karşımıza çıkacak. Çekimleri Küba'da başlayan film aynı zamanda Küba'da çekilen 2. Amerikan filmi olma özelliğini de taşıyor. İlk sırada ise 1959 yapımı Papa Hemingway in Cuba filmi yer alıyor. Gişelerde 3.77 milyar dolarlık gişe yapan serinin 5. filminde de seride son kez yönetmenlik yapma ihtimali olan Michael Bay yönetmen koltuğunda oturacak.

Josh Duhamel yarbay Lennox, Tyrese Gibson da Robert Epps olarak kadroda yeniden boy gösterecek. Mark Wahlberg bir önceki filmdeki rolü Cade Yeager ile seriye geri dönerken, Isabela Moner ve Jerrod Carmichael da filmin yeni yüzleri olacak. Usta oyuncu Anthony Hopkins de bilinmeyen bir rol için kadroya dahil oldu. Akiva Goldsman'ın ayrılmasının ardından senaryoyu ise Art Marcum & Matt Holloway ikilisi ile Ken Nolan üstlenecek. Film 23 Temmuz 2017'de vizyona girecek. Serinin sevilen autobotu Bumblebee'yi temel alacak spin-off projesi 2018'de, sonraki Transformers yapımı ise 2019'da seyircilerle buluşacak.