Trans sanatçı Çağla Akalın’ın filmi, Locarno Film Festivali’nde

Trans sanatçı Çağla Akalın’ın başrolünde oynadığı ve İsviçre’de en iyi film ödülü alan “Köpek” şimdi de Locarno Film Festivali’nde gösterilecek. “Köpek”, bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek LGBTİ film festivali olan Pembe Hayat KuirFest’in de açılış filmi olarak seyircileriyle buluşmuştu.

Pembe Hayat’ın haberine göre, Senarist ve yönetmen Esen Işık tarafından çekilen ve başrolünü trans sanatçı Çağla Akalın’ın oynadığı “Köpek” filmi Locarno film festivalinde gösterilecek.

Şimdiye kadar; IF İstanbul, Eskişehir Anadolu, Venedik ve Zürih Film Festivallerinde gösterimi gerçekleştirilen “Köpek” bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek LGBTİ film festivali olan Pembe Hayat KuirFest’in de açılış filmi olarak izleyicileri ile buluşmuştu.

Esen Işık’ın Zürih Film Festivali’nde yarışan ilk uzun metrajlı filmi, sürekli görmezden gelinen İstanbul’un ötekilerini merkeze koyuyor. Cemo hem yoksulluk hem de alkolik babasının uyguladığı şiddet nedeniyle sokaklarda kağıt mendil satmak zorunda kalan bir çocuktur. Hayat ise sevmeden evlendiği kocasının aşırı kıskançlığına sabretmektedir. Günleri evde korku ve sıkıntıyla geçer. Seks işçisi Ebru da âşık olduğu erkeğin bir gün aralarındaki ilişkiyi kabul etmesini bekleyen trans bir kadındır. Cemo’nun bulduğu, annesi yeni ölmüş bir yavru köpek bu üç karakterin hem kırılganlığının hem de ayakta kalma çabasının sembolü olur. İstanbul’un son yıllarda yaşadığı sosyolojik ve siyasi dönüşümü de perdeye taşıyan “Köpek”in başrolünde sinemadaki ilk rolüyle trans oyuncu Çağla Akalın oynuyor.