Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü

Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page'in, ünlülerin yer aldığı özel flört uygulamasına kaydolduğu öğrenildi.

Umbrella Academy dizisinde rol alan oyuncu Elliot Page'in, flört uygulaması Raya'da görüldüğü bildirildi.

Page Six'e konuşan bir kaynak, ocakta Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

Independent'in haberine göre, profilde Page'in köpeğiyle çekilmiş fotoğrafların yanı sıra üzerinde "trans çocukları koruyun" yazan bir eşofman üstüyle görüldüğü başka bir fotoğrafın yer aldığı aktarıldı. Profile Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

Sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.

Instagram hesabından geçen aralıkta trans olduğunu açıklayan 34 yaşındaki Page, "Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu, he/they (erkekler için kullanılan o zamiri/onlar) zamirlerini kullandığımı ve ismimin Elliot olduğunu paylaşmak istiyorum. Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu açıklamasıyla birlikte şiddete, istismara ve aşağılamaya maruz kalan translara yardım etmek için elinden geleni yapacağına söz vermişti.

Page'in paylaşımının ardından o dönemki partneri Portner, "Trans, queer ve non-binary (ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışındaki kimlikler için kullanılan tanım) kişiler dünyamız için birer hediye. Elliot'ın varlığı başlı başına bir armağan" demişti.