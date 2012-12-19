‘Trans Michelle’ dergi kapağı tartışma yarattı

Candy adlı derginin beşinci sayısına poz veren ve Michelle Obama'yı taklit eden model Connie Fleming, kapak fotoğrafında, bir elinde İncil’le yemin ederken görülüyor.

Michelle Obama’nın transseksüel taklidi, bir başka karedeyse elinde Amerikan bayrağıyla görülüyor.

hurriyet.com'da yer alan habere göre, derginin yayıncısı Luis Venegas, “Özellikle de kapaktaki hikâyeyi çok sevdim. İlk defa çok da ünlü olmayan; ama harikulade, güzel siyah bir transseksüel kadın, Michelle Obama’ya çok benzeyen bir siyasetçi görünümünde” ifadesini kullandı.

Venegas, “Bir gün siyah, transseksüel bir kadının ABD başkanı olabileceği fikrinden ilham aldık” dedi.

Michelle Obama’dan henüz tepki gelmese de, ABD’deki muhafazakar çevreler, Fleming’in bir pozunda elini İncil’e basarak yemin etmesini eleştirmeye başladılar.