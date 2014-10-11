Trans Kraliçesi Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye'de ilk defa düzenlenen trans güzellik yarışmasında birinci gelen Yankı Bayramoğlu, her yıl kasım ayında Tayland'da düzenlenen Dünya Trans Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim

01-08 kasım 2014 tarihleri arasında Tayland'ın Pataya şehrinde düzenlenecek olan yarışmaya yaklaşık 3 aydır hazırlanan Yankı Bayramoğlu, "Yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yarışmada giyeceğim kostüm Barbaros Şansal tarafından hazırlanıyor. Umarım iyi bir derece ile geri dönerim" dedi.