T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trans Kraliçesi Türkiye'yi temsil edecek

Trans Kraliçesi Yankı Bayramoğlu, Tayland'da düzenlenecek Miss International Queen yarışmasında podyuma çıkacak

Fotoğraf: EPA

11 Ekim 2014 21:05

Michelle Demishevich

Türkiye'de ilk defa düzenlenen trans güzellik yarışmasında birinci gelen Yankı Bayramoğlu, her yıl kasım ayında Tayland'da düzenlenen Dünya Trans Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. 

 

Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim

 

01-08 kasım 2014 tarihleri arasında Tayland'ın Pataya şehrinde düzenlenecek olan yarışmaya yaklaşık 3 aydır hazırlanan Yankı Bayramoğlu, "Yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yarışmada giyeceğim kostüm Barbaros Şansal tarafından hazırlanıyor. Umarım iyi bir derece ile geri dönerim" dedi.

 

 

 

 

ETİKETLER

lgbtieğitimsempoyumcinsel yönelimayrımcılıkcinsiyetsiz tuvaletseksismheteronormatif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24