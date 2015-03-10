Trans kadın aktivist İpek Kırancı HDP'den milletvekili aday adayı oldu

İstanbul LGBTİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kırancı, Halkların Demokratik Partisi’nden milletvekili aday adaylığını açıkladı. Geçen yerel seçimlerde de Beyoğlu belediyesi İlçe Meclis Üyesi adayı da olan Kırancı, meclise ilk giren trans kadın milletvekili olmak istiyor.



Kadın ve LGBTİ hakları konusunda uzun yıllardır aktivizm yapan ve Türkiye’nin ilk trans kadın aktivistlerinden birisi olan İpek Kırancı, LGBTİ bireylerinde mecliste temsil edilmeleri gerektiğini söyledi.



Kırancı, “Bundan yirmi sene önce biz sokakta dönmeyiz diye çıkıp sokakta bağıramazdık hortum lakaplı komiser Süleyman Aksoy tarafından şiddete maruz kalırdık ama şimdi bakınız milletvekili adayı oluyoruz artık birşeylerin değişmesi gerekiyor toplum buna hazır” ifadesini kullandı.



Eşcinsel ve trans bireylerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul’dan adaylığını açıklayan 54 yaşındaki İpek Kırancı, meclise girdiğinde ilk iş olarak nefret cinayetleri ve çocuk istismarı hakkında gen soru vereceğini belirtti. Kırancı, Ben ne yazarım ne de sanayçıyım ben bir aktivistim. Toplum olarak kötü bir dönemden geçiyoruz ya güneş ya karanlık diyoruz” dedi.



