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Trans kadın 5 aydır tahliye edilmiyor

Trans kadın hapishanede şiddete maruz kalınca intihara kalkıştı

13 Kasım 2015 13:29

Şakran Hapishanesi'nde 2 yıllık cezası biten trans kadın Harika'nın ,  İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nde cezası bitmesine rağmen tahliye edilmedi. Burdur E Tipi Hapishanesi'ne sürgün edilen Harika 5 aydır hapishanede tutuluyor. Şakran Hapishanesi'nde 2 yıllık cezası biten trans kadın, intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle disiplin cezası nedeniyle tahliye edilmedi. 

ETHA'nın haberine göre; Harika'nın mektup arkadaşı Okyanus, gardiyanların şiddet uygulamasının ardından intihar girişiminde bulundu.

 

Şiddete maruz kaldığı için intihara kalkıştı

 

Okyanus şunları kaydetti: "Arkadaşım yatması gereken süre cezasını yattı. 14 Temmuz'da serbest bırakılması gerekirken hala içeride tutuluyor. Şakran Aliağa Cezaevi'nde cezasını tamamladı. O süre içerisinde arkadaşım bir gardiyan tarafından fiziki şiddete maruz kaldı. Gardiyanı şikayet edince idare tarafından baskıya maruz kaldı. Yaşadıklarına dayanamayıp intihar etmeye kalktı. İntihar girişiminde bulunduğu için tekli hücreye attılar. Bayramdan sonra da Burdur E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 5 aydır orada tutuluyor" dedi.

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