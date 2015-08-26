BM Güvenlik Konseyi, tarihinde ilk kez LGBT için toplandı

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tarihinde ilk kez LGBTİ konusunda toplandı. Güvenlik Konseyi üyeleri Suriye ve Irak’ta etkili olan IŞİD’in eşcinsellere yönelik tehditleri nedeniyle ABD ve Şili BM Daimi Temsilciliklerinin öncülüğünde LGBT toplumuna yönelik saldırıları ele aldı.

Suriye'den Türkiye 'ye sığındıktan sonra ABD'nin mülteci olarak kabul ettiği Suriyeli eşcinsel Suhpi Nahas'ın da katıldığı gayr-ı resmi toplantıda, Irak'a sığınan, "Adnan" takma adını kullanan bir başka kişi de telefon bağlantısıyla eşcinsel olduğu için IŞİD'den ölüm tehdidi aldığını bildirdi.

‘BM’de tarih yazdık’

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power toplantının ardından Suriyeli mülteci Nahas ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda BMGK'nin daha önce LGBT konusunda bir toplantı gerçekleştirmediğini belirten Büyükelçi Power, BM'de tarih yazdıklarını ifade etti.

Power, Şili ile ortak böyle bir toplantıyı düzenlemekten onur duyduklarını belirterek, " Bugün küçük ama önemli bir adım attık. Bu bizim son adımımız olmamalı" dedi. Büyükelçi Power, toplantıyı insan haklarına saldırı gerekçesiyle düzenlediklerini kaydetti.

Daha sonra söz alan Nahas ise Suriye'de doğduğu yer İdlib'i kontrolü altında bulunduran Nusra Cephesi'nden tehditler aldığını söyledi.

Diğer BM üyesi ülkelere de açık olan gayrı resmi BMGK toplantısına, Konsey üyesi Angola ve Çad katılmadı.