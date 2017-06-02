Trans geçiş sürecine yönelik "Cinsiyet Geçiş Kılavuzu" çıktı

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) hazırladığı ve transların geçiş sürecine yönelik bilgi vermeyi amaçlayan "Cinsiyet Geçiş Kılavuzu” yayını çıktı.

SPoD’un verdiği bilgiye göre bu yayın, 2013 yılından beri devam eden trans grup terapisi toplantılarının ve danışmanlık hizmetinin bir devamı niteliğinde hazırlandı.

Kitapçık boyutlarında 40 sayfadan oluşan yayında LGBTİ temel kavramlara, aile-okul-sosyal çevre odağında açılma sürecine, cinsiyet geçiş sürecinin nasıl başlatabileceğine, hastane sürecine, hukuki sürece dair bilgi veriliyor.

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu İnsan Hakları Fonu ve Sivil Düşün AB Programı kapsamında, Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan yayın, basılı olarak SPoD ofisinden temin edilebileceği gibi, www.spod.org.tr üzerinden yayınlar bölümünden online erişim sağlayabilirsiniz.