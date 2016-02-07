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Trans erkek model Men’s Health dergisine kapak oldu

Benjamin Melzer'in kapak olacağı sayı sadece Almanya'da yer olacak

07 Şubat 2016 18:09

Erkeklere yönelik fitness, sağlık ve yaşam içeriği üreten Men’s Health’in Almanya’da çıkacak Nisan sayısının kapağında trans erkek model Benjamin Melzer yer alacak. Kadından erkeğe trans (FTM) ve transmaskülen kişilerin kültür ve yaşam dergisi FTM’nin “Yılın Modeli” seçtiği Melzer, yalnızca Almanya baskısında yer alacak.

Kaos GL’nin haberine göre, “İçim ve dışım en sonunda birbiriyle uyum içinde ve bu yüzden bu konuyu konuşmaktan hiç utanmıyorum”, diyen Melzer, geçiş süreci hakkında konuşacağı sayı ile umut vermeyi hedeflediğini belirtti. Kendi geçiş sürecinde konuşabileceği kimsenin olmadığını ifade eden model, “topluluğun yüzü olmak, ayağa kalkmak ve insanların aklındaki soruları yanıtlamak istiyorum” dedi.

 

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