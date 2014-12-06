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Yaşam

'Trans cinayetlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de'

Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı Kemal Ördek, “Türkiye’de Transkadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddet” çalışması yaparak 233 transkadın seks işçisine ulaştı

06 Aralık 2014 12:22

Kırmızı Şemsiye Derneği, Türkiye’de transkadın seks işçilerine yönelik şiddet raporu hazırladı. Birleşmiş Milletler’e de sunulacak rapora göre, transkadınların yüzde 50’si polisten fiziksel şiddet, yüzde 31’i de cinsel şiddet görüyor.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı Kemal Ördek, “Türkiye’de Transkadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddet” çalışması yaparak 233 transkadın seks işçisine ulaştı. Çalışmayı raporlaştıran Ördek, ayrıntılarını şöyle anlattı:

 

'Trans cinayetlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de'

 

“233 transkadın seks işçisinden 171’i şiddet görüyor. Bunların yüzde 49.70’i polisten şiddet gördüğünü, yüzde 31.20’si de yine polis tarafından cinsel şiddete (tecavüz vs.) maruz kaldığını bildirmiş. Transkadın seks işçilerinin şiddet gördükleri diğer kişiler arasında müşteriler, gençler, komşular bulunuyor. Avrupa’daki trans cinayetlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de raporlanmış. Türkiye’yi, yüzde 27 ile İtalya takip ediyor.”

 

Çoğu hakkını arayamıyor

 

“Cinsel şiddet mağduru transkadın seks işçilerinin yüzde 75’i, vakaların hiçbirinden sonra suç duyurusunda bulunmadıklarını ifade ediyor. Bunların yüzde 54.41’i adalete güvenmediği, yüzde 18.38’i dava ile uğraşmak istemediği, yüzde 13.24’ü saldırganların tehditlerinden korktuğu, yüzde 9.56’sı vaka sonrası ne yapması gerektiğini bilmediği, yüzde 3.68’i ekonomik sebeplerle, yüzde 1.47’si ise faillerle anlaştığı için suç duyurusunda bulunmadığını ifade ediyor.”

 

Gelirleri seks işçiliği

 

Çalışma İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa, İzmir, Eskişehir, Mersin, Diyarbakır, İzmit ve Sivas’ta yapıldı. Katılımcıların yüzde 13.30’u üniversite mezunu. Yüzde 1.72’lik bir kesimin okuması yazması yok. 233 katılımcının 220’si, seks işçiliği dışında başka bir gelir kaynağına sahip değil.

 

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