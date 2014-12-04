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Dünya

Okul tuvaleti davasında trans kadın 75.000 dolar tazminat aldı

ABD’de bir trans öğrenci, kadınlar tuvaletini kullanmasına izin vermeyen okul yönetimine açtığı dava sonucunda 75.000 dolar tazminat aldı

04 Aralık 2014 12:27

ABD'de Nicolas Maines adlı öğrenci, kendisini tanımladığı cinsiyete ayrılmış tuvaletleri kullanmasına izin vermeyen okul yönetimine 2009 yılında dava açmıştı. Eyalet Yüksek Mahkemesi, okul yönetiminin kararının cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı yasaklayan Maine eyaletindeki İnsan Hakları Yasası’na aykırı olduğunu hükmetmişti.

Kaos GL'de yer alan habere göre, 17 yaşındaki öğrencinin davasında bir alt mahkeme ise Nicolas ve ailesinin zararlarının karşılanması için Orono Okul Bölgesi’ne 75.000 dolar tazminat cezası verdi. Tazminat, Maines ailesinin yanı sıra Boston’daki Gey ve Lezbiyen Savunucuları grubuna ve öğrenciyi temsil eden hukuk firmasına aktarılacak.
 
Kararla birlikte okul bölgesinde artık hiçbir okul trans öğrencilerin cinsiyet kimlikleriyle eşleşen tuvaletlere erişimini engelleyemeyecek.  

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