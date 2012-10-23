Trakya'yı sel vurdu: 3 ölü

Aşırı sağanak yağış Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili oluyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi. Meteoroloji devam eden yağışlara karşı halkı uyardı.

Tekirdağ merkezden Altınoava ve Yüzüncü Yıl Mahalleleri'ne giden yolda ilerleyen araçlar zor anlar yaşarken, Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle de Saray-Çayla köyü arasındaki köprü kısmen çöktü.

Saray Kaymakamı Hüseyin Öner, Saray-Çerkezköy yolu başta olmak üzere ilçe merkezi ile birçok köy yolunda, su taşkınları nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını kaydetti.

Dere yatağındaki evler boşaltıldı

Öte yandan, ilçenin Depo Caddesi'nde dere yatağında bulunan evler tahliye edildi. Vatandaşlar, yakınlarının yanına ve otellere yerleştirildi.

Belediye ekipleri, ilçe sakinlerini su taşkınlarına karşı anonslarla uyarıyor. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle de birçok yerleşim birimine enerji verilemiyor.

Aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenen sağanak nedeniyle Çerkezköy-Saray karayolunun sabah saatlerine kadar ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

AFAD'tan araç uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekip ve ekipmanlarının gönderildiği bildirildi.

''Çerkezköy, Saray ve Çorlu'da karayollarında su birikintileri oluşmakta ve trafikte tıkanmalar yaşanmaktadır'' bilgisine yer verilen açıklamada, bölge halkının can ve mal güvenliği açısından araçlarını kullanmamasının önem arz ettiği kaydedildi.

Sel, Pınarhisar'ı da vurdu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış da su baskınlarına neden oldu.

Pınarhisar Kaymakamı Mevlüt Özmen yaptığı açıklamada, ''Köylerimizde evler yıkıldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu'' dedi. Özmen, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Kırklareli'de 3 kişi öldü

Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, Büyükkarıştıran beldesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastığını söyledi.

Beldedeki derenin taştığını, bazı evlerin sular altında kaldığını anlatan Yaman, ''Büyükkarıştıran Deresi'nin taşması sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Lütfü Karaman ise yaklaşık 50 evi su bastığını, evlerinde mahsur kalanların iş makineleriyle kurtarıldığını bildirdi.

Derenin taşması sonucu evini su basan Zehra Demirel'in (93) yaşamını yitirdiğini ifade eden Karaman, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı yağışlar ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

İşte o açıklama:

"İzmir Seferihisar, Efemçukuru, Torbalı, Menderes ve Gaziemir de Kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Balıkesir meteoroloji radar verileri ile son meteorolojik tahmin bilgileri doğrultusunda Biga ve çevrelerinde sağanak yağışların önümüzdeki saatlerden itibaren tekrar etkili olması beklenmektedir. Havzada dün ve bu sabah ölçülen yüksek miktarda yağış ile bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak havzada sel ve taşkın riski artarak devam etmektedir. Yapılan son değerlendirmelerde bugün için Bandırma, Erdek, Avşa ve Marmara adası, Edincik, Gönen, Karabiga, Biga, Çan, Çanakkkale, Gelibolu, Lapseki ve Eceabat çevrelerinde yağışların kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. İlgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

Tekirdağ Şarköy ve Marmara Adası çevrelerinde sabah saatlerine kadar aşırı yağış beklendiğinden ani sel tehlikesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım vb.)karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Halen Marmara Bölgesi’nde devam eden yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli , yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekemektedir."