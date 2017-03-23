Trakya'da termik santral için alınan acele kamulaştırma kararına karşı dava

İstanbul ve Tekirdağ arasında yapılmak istenen kömürlü termik santral için alınan acele kamulaştırma kararına karşı halk Greenpeace ile birlikte dava açtı. Tekirdağ Çerkezköy’e kurulması planlanan 545 hektarlık Enerji Üretim Alanı’nın 485 hektarlık kısmı ise İstanbul Silivri’de yer alıyor. 22 Şubat’ta alandaki bazı taşınmazlar hakkında Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma kararı alınmıştı.

BirGün'de yer alan habere göre Greenpeace İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. Deniz Bayram, kişilere ve kurumlara ait taşınmazların “acele kamulaştırılması” usulünün sadece “yurt savunması, savaş ve acil durumların gerektirdiği” çok ciddi ve sıkı politikalar ile uygulanabileceğinin altını çizdi. Bayram, termik santralların sadece çevresel sonuçlar yaratmadığını mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini belirtti.

Hem su hem havayı kirletecek

Tekirdağ’da söz konusu kömürlü termik santralın kurulması durumunda buradaki içme suyu kaynakları termik santralin elektrik üretimi, soğutma, kül boşaltma gibi faaliyetleri nedeniyle tehdit altında kalacak.

Greenpeace İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Reşit Elçin, bu santralin Ergene Havzası’nin mevcut su kirliliği açısından Trakya için, hava kirliliği açısından da İstanbul için çok ciddi bir tehdit olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Hiçbir fizibilite ve teknik altyapı çalışması olmayan bu projeden, planlanan arazi içinde yaşayan kimsenin haberi yoktu. Böylesi büyük ve tehlikeli bir proje öncesi hem çevreye hem de insan sağlığına vereceği etkilerle ilgili sadece planlanan alandaki kişiler değil, İstanbul ve Trakya’daki tüm yurttaşlar konu hakkında bilgilendirilmeliydi”