Trakya'da kuraklık alarmı; üretimde kayıplar başladı, herkes yağışları bekliyor

Trakya bölgesinde yüzde 60'lardan yüzde 96'lara kadar yaşanan yağış kaybı nedeniyle kuraklık tehlikesi gündeme geldi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, şu an bile buğday kayıplarının yüzde 30-50 arasında olduğunu ifade ederken, umutların besleyici yağışlarda olduğunu açıkladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ''Toprak üzerine çıkmayan buğdaylarımız var, kısa zaman içerisinde yağışa ihtiyacı var'' dedi.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre; Türkiye'ye bu yıl beklenen yağışların bir türlü düşmemesi beraberinde tarımsal kuraklılık tehlikesini de getiriyor. Geçen günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan 2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu da bu tehlikeyi net bir şekilde gözler önüne serdi. Rapora göre özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüzde 60'lardan yüzde 96'ya kadar ulaşan çok büyük bir yağış kaybı var.

MGM raporuna göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları, kasım ortalamalarına göre yüzde 49 azaldı. Raporda, özellikle azalan yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında Trakya Bölgesi geliyor. Edirne'de kasım ayı yağışları normale göre yüzde 96 azalırken, yağışları yüzde 60-80 oranında azalan komşu iller Tekirdağ ve Kırklareli'de de durum tarımsal üreticileri korkutuyor.

'Tarımsal kuraklık' tehlikesi her geçen gün artan Edirne ve Kırklareli'de umut, 'besleyici' yağmurlara çevrildi. Peki son yılların en kurak döneminin yaşandığı Türkiye'de çiftçiler bu durumdan nasıl etkileniyor? Aşırı kuraklık beraberinde tarımsal alanda kıtlık mı doğuracak? Edirne Ziraat Odası Başkanı ve Kırklareli Ziraat Odası Başkanı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

''İyi bir yağış almalıyız ki verim oranımız artsın"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçinin gözünün de kulağının da önümüzdeki dönem için umut edilen yağışlarda olduğunu söyledi.

Beklenen yağışların uzun süre bölgeye gelmemesi durumunda kayıpların oldukça büyük olacağını açıklayan Arabacı, önceki yıl da kuraklık etkisi ile mücadele ettiklerini söyleyerek, ''İyi bir yağış almalıyız ki verim oranımız artsın. Eğer bu yağışları almazsak da ürünlerimizin hepsinin olumsuz anlamda etkilenmesi kaçınılmaz'' dedi.

Öte yandan Arabacı, buğday ve ayçiceğinin ihtiyacı olduğu dönemlerde yağış aldıklarında, dönem kurak geçse dahi verimlilik oranının tatmin edici bir orana ulaşacağını ifade etti.

"Belirli aralıklarla yağış almış olsak, verim güzel olur''

Özellikle önümüzdeki öneme ilişkin bir yağış beklediklerini ifade eden Arabacı, ''Mart ve nisan gibi de bir yağış almamız lazım. Aslında belirli aralıklarla yağış almış olsak, verim güzel olur'' ifadelerini kullandı.

Edirne'de kasım ayında yağışlar normale göre yüzde 96 düştü. Kent geçen ay sadece 4 gün yağış aldı, bu yağışlarda metrekareye düşen yağış ise 4,4 kilogram olarak ölçüldü.

"Kuraklık etkisine bir de cüce hastalığı etkilendi"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kuraklığın etkisini belirgin oranda hissetiklerini söyleyerek bölgenin soğuğa ihtiyacı olduğunu ve toprağının da bir an önce yağış alması gerektiği belirtti.

Çiftçinin kuraklık etkisine karşı oldukça tedirgin olduğunu ifade eden Şaylan, ''Balkanlar'a dönük tarafımız daha soğuk olduğu için orada ekim işlemi daha erken yapılır. Ancak orada da kuraklık ve aşırı sıcaktan kaynaklı cüce hastalığı başladı'' dedi.

Şaylan, bölgede kuraklığın had safhada olduğunu ve bir de buna cüce hastalığının eklendiğinde verimin güç geçtikçe düştüğünü açıkladı.

"Üretimde yüzde 30-50 arasında kaybımız var"

Özellikle buğday, arpa ve yulafta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Şaylan, ''Kuraklık nedeniyle ürünlerimizde stres var. Ürünlerimizin üşümesi, donması gerekiyor ki tam verimlilik alalım. Pandemi dönemindeyiz, hiçbir ülke bu dönemde ihracata yanaşmıyor, ürettiğini satmak istemiyor. En ufak hasat kaybında büyük sıkıntı yaşabiliriz'' dedi.

Ziraat Odası'ndaki görevinin yanı sıra bölgede çiftçilik yaptığı açıklayan Şaylan, ''Geçen sene de kuraklık nedeniyle kayıp yaşadık ancak bu sene geçen seneden daha büyük kayıp yaşayacakmış gibi duruyor. Şu an bile yüzde 30-50'lik buğday kaybımız var'' ifadelerini kullandı.