Traktörlerde modifiye dönemi

Çiftçiler de otomobil tutkunları gibi traktörlerine, daha fazla verim alabilmek için turbo sistem taktırıyor. Sistem sayesinde traktörün gücü yüzde 20 artırılıyor.



Konya merkezli İsfur Otomotiv Elektronik Makine İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin sahibi Hüseyin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 yılında kurulduklarında elektronik cihazların şase Ve kutularını ürettiklerini söyledi.



Gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını, bu doğrultuda yaptıkları yatırımlarla 2001 yılından sonra otomotiv yedek parça ve kalıp üretimine başladıklarını anlatan Keleş, 2006'dan bu yana Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikalarında üretimlerinin sürdüğünü bildirdi.



Keleş, şunları kaydetti:

"Hidrolik kolu, fren parçaları, vantilatör kasnağı, diferansiyel kilitleme pedalı, el freni gibi traktör yedek parçaları imal ediyoruz. 3 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda 2007'de Türkiye'de ilk kez Turbo Sistemi ürettik. Dünyada 3-4 firma tarafından benzeri üretilen bu turbo sistemini Türkiye başka üreten yok. Yaptığımız anlaşma ile sistem, bir traktör firmasının üretimine doğrudan girmeye başladı. Sistem, motora giden hava yoğunluğunu ve basıncını normalin yaklaşık yüzde 50 daha fazla üzerine çıkarıyor. Bu da içeri giren havanın yakıtla birlikte ateşlendiğinde çok daha şiddetli bir patlama gerçekleştirmesini sağlıyor. Yani turbonun görevi, daha fazla soğuk havayı motora vererek performansını artırmak oluyor."



Keleş, bu sistemin, takıldığı traktörün gücünü yüzde 20 artırdığını ifade ederek, yakıtta da yüzde 15-20 civarında tasarruf sağladığını söyledi.



Turbo sistemine genellikle eski traktör sahiplerinden talep geldiğini belirten Keleş, "Çiftçiler, yenisini alacak imkanları olmadığı için traktörünün motorunu güçlendirme yoluna gidiyorlar. Otomobilden sonra traktörde de modifiye büyük ilgi görüyor. Ülke genelinde bayilerimiz aracılığıyla satışımızdan oldukça memnunuz" dedi.



Keleş, turbo sisteminin satış fiyatının 1100 lira olduğunu belirterek, "Sistemi takan usta da 100-150 lira talep edebiliyor. Normalde 1500-2000 liraya veriyorduk ancak indirime gittik. Amacımız bu ürünü yurt dışındaki çiftçilere de ulaştırmak" diye konuştu.

