'Trafodaki kedi' için, Enerji Bakanı Yıldız hakkında suç duyurusu

Doğa Savaşçıları Derneği Başkanı Zafer Murat Çetintaş, Enerji Bakanı Taner Yıldız hakkında "Trafoya kedi girdi" açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Çetintaş, Yıldız'ın "Görevi kötüye kullanmak" ve "Hayvan ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından yargılanmasını talep etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatıyla birlikte açıklama yapan Zafer Murat Çetintaş, "Türkiye'de kaçak elektriğin önüne geçemeyen enerji nakil hatlarını ve trafo merkezlerinin güvenliğini sağlayamayan Enerji Bakanı Taner Yıldız suçu bir kediye yükleyerek elektrik kesintisinin altından kalkmıştır" dedi.

'Trafo merkezlerinde güvenlik olmadığı ortaya çıkmıştır'

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Çetintaş sözlerine şöyle devam etti: "Her fırsatta çevrecileri günah keçisi ilan eden hükümet üyeleri ve Taner Yıldız burada bir suçunu da itiraf etmiştir. Trafo merkezlerinde güvenlik olmadığı ortaya çıkmıştır. Kedi, kuş ve ona benzer hayvanların trafo merkezlerinde bizim haberimiz olmadan telef olduğunu itiraf etmiştir. Biz Anayasanın 56. maddesi gereğince haklarımızı saklı tutarak Enerji Bakanı Taner Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonrasını yargı söyleyecektir. Çevrecileri ve hayvanseverleri de bu konuda göreve davet ediyorum. Sayın Bakan cezalandırılmalıdır. Yaptığı açıklama son derece esef verici ve tüyler ürperticidir. 76 milyonluk ülkede insanların gözünün içine baka baka dalga geçmiştir"

Dilekçeden

Zafer Murat Çetintaş ve avukatı açıklamanın ardından adliyeye girerek suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu. Dilekçede, "30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde oy sayma işlemi başladıktan sonra birçok ilimizde elektriklerin kesildiği, saatlerce elektrik verilmemesi nedeniyle oyların sayımlarının yapılmadığı bilinmektedir. Bakan Taner Yıldız elektrik kesintisine trafoya giren bir kedinin sebep olduğunu ve bu durumun sık sık yaşandığını söylemiştir. Yıldız'ın beyanlarından gerekli tedbirlerin alınmadığı için kedilerin ve belki de kuşların trafoya girmesi sonucunda hem hayvanların ölümüne neden olunduğu hem de elektrik kesintisi nedeniyle kamu zararının oluştuğu anlaşılmaktadır. Üstelik 30 Mart günü yapılan seçimlerin oy sayımının elektrik kesintisi nedeniyle şaibeli hale gelmesi, seçim kurullarında görevlilerin halen çalışıyor olması ve toplumda olağanüstü karşıtlık ve kamplaşma yaratması suçun ana unsurlarının oluştuğunu göstermektedir. Bu nedenle cezalandırılmalıdır" denildi.

Trafoya kedi girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 30 Mart'taki yerel seçimlerinde yurdun belirli yerlerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak "Espri yapmıyorum arkadaşlar. Trafoya kedi girdi. Kesinti bundan yaşandı ama bu durum ilk kez yaşanmadı. Seçimden önce de yaşanmıştı. Bunu seçime bağlamak yanlış" açıklamasında bulunmuştu.