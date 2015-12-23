Trafikte yeni dönem başlıyor, kavşağı tıkayana ceza geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kavşaklarda trafiğin kilitlenmesini önlemek ve trafik akışını hızlandırmak için, "Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi"ni hayata geçiriyor. Bu pazartesi başlayacak uygulama kapsamında, ilk etapta Dolmabahçe Kavşağı, Büyükdere Caddesi, Edirnekapı Kavşağı ve Fındıkzade Kavşağı'nda denetimler yapılacak. Kural ihlali yapan sürücülere ise 88 TL ceza kesilecek.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre trafik ilerlemediği halde, “Nasıl olsa bana yeşil yanıyor” diye kavşağa girip, kırmızı yanana kadar diğer şeride geçmeyen sürücüler, İstanbul’da ilk kez devreye sokulan sistem sayesinde tespit edilip cezalandırılacak.

Dünyada örnekleri bulunan, “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” operatör kontrolünde çalışan bir yazılım. Operatör, uygulama ekranında kavşakları izleyerek taralı alanlarda bekleme yapan araçları saptadığında bir butona basarak fotoğraflarını çekecek. Taralı alanı ihlal eden aracın 1 adet geniş açı, 1 adet dar açı ve 1 adet belirlenen süreden önce nerede olduğunu gösteren geniş açı fotoğrafı, daha sonra kesilecek cezanın delili olacak.

Söz konusu uygulamaya Pazartesi gününden itibaren başlanacak. Taralı Alan EDS Sistemi, ilk etapta, Dolmabahçe Kavşağı, Büyükdere Caddesi (Kanyon Önü), Edirnekapı Kavşağı, Fındıkzade Kavşağı başta olmak üzere İstanbul’da ortak kullanım alanı olan önemli kavşaklarda kullanılmaya başlanacak.

Trafik Ceza Rehberi'nde belirtilen “Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek” İhlal tipi (57/1-D) maddesine göre Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işlem uygulanacak. Yani yeşil ışıkta, trafiğin akışına engel olacak şekilde taralı alana girenlere 88 lira ceza kesilecek. Taralı Alan EDS teknolojisi ile, İstanbul’da önemli kavşaklarda ortak kullanım alanı olan bölgenin (sarı renkte boyanan alanın), kavşaklarınverimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve kavşaktan geçen araç sayısını arttırmak amacı ile boş bırakılması adına sürücülerin trafik yoğunluğuna göre hareket etmeleri hedefleniyor.