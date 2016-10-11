Trafikte yeni cezalar geliyor

Yeni kanun tasarısında trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yeni cezalar öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı bu hafta TBMM’ye gönderiliyor.

Tasarıda trafikle ilgili de bir düzenleme var.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma alt sınırı 1 aydan, 3 aya çıkarılıyor. Ön ödemenin günlüğü 20 TL’den 30 TL’ye çıkarılıyor. Bu suçu işleyen, 2700 lira para cezası ödeyecek. İkinci defa işlerse yarı oranında artırılacak. Ceza alt sınırı daha önce 600 TL idi.

Öte yandan kumar oynanması için yer ve imkân sağlamanın cezaları artıyor. Alt sınırı 1 ay yani 600 TL idi. Alt sınır 1 yıla, üst sınır 1 yıldan 3 yıla çıkıyor. Yani en az 10 bin 800 TL adli para cezası öngörülüyor.