Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı: Olaydan sonra psikolojim bozuldu

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, "Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden" dedi.

Yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan Irmak Arıcı, aylar sonra açıklamalarda bulundu.

Arıcı, Number One Türk FM’de yayınlanan “Kadir Çetin ile Number1 Star” adlı radyo programına konuk oldu. Bir süre önce trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü haberleriyle gündemde olan şarkıcı, olayla ilgili "Gerçeği bilmeden beni yargıladılar" diye konuştu.

Arıcı, "Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olayın ardından günlerce evden çıkmadığını da belirten şarkıcı, “İstanbul’da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım. Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü” dedi.