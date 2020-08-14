Trafikte kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte yol verme tartışmasında kadın sürücüye saldıran şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi, trafikte sinirlendiği kadına küfrederek aracına saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesinin ardından saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TIKLAYIN - Trafikte kadına küfredip saldırdı, aracının üstüne çıkıp camlarını kırdı!

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız..." ifadelerini kullandı.